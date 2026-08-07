Nastavlja se akcija besplatnih preventivnih pregleda u Nišu i Kragujevcu: Bez uputa kod dermatologa, neurologa i ginekologa
Akcija besplatnih preventivnih pregleda nastavlja se i ovog vikenda, u subotu, 8. avgusta, u Nišu i Kragujevcu. Svi zainteresovani građani mogu da provere svoje zdravlje bez uputa.
Pregledi kod oftalmologa, neurologa i ginekologa
U UKC Kragujevac, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u subotu, 8. avgusta, pregledi će biti organizovani od 8 do 17 sati. Svi zainteresovani, po potrebi, moći će da obave oftalmološke preglede, ginekološke preglede sa ultrazvukom i preglede neurologa, uključujući i dopler krvnih sudova, ukoliko lekar utvrdi da za to postoji indikacija.
Neurološki pregledi obavljaće se u prostorijama Centra za internističku onkologiju, dok će oftalmološki i ginekološki pregledi biti realizovani u renoviranom polikliničkom delu, u prizemlju UKC Kragujevac, kod Urgentnog centra.
U sklopu besplatnih preventivnih pregleda građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja i zdravstvenog osiguranja, samo uz ličnu kartu. Ministarstvo zdravlja i UKC Kragujevac pozivaju građane da učestvuju u akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje.
Dermoskopski pregled kože i mladeža
Dom zdravlja Niš poziva sve zainteresovane građane da u subotu, 08.08.2026. godine, iskoriste priliku za besplatan preventivni pregled kod specijaliste dermatovenerologije.
Akcija će biti organizovana u periodu od 07.00 do 13.30 časova na V spratu Centralnog objekta Doma zdravlja Niš, a pregledi će se obavljati bez uputa i bez prethodnog zakazivanja.
U okviru akcije građanima će biti omogućeni:
dermoskopski pregled kože i mladeža,
procena postojećih promena na koži,
savetovanje o pravilnoj nezi kože i zaštiti od štetnog uticaja sunčevog zračenja.
Redovni preventivni pregledi kože i mladeža imaju veliki značaj u ranom otkrivanju potencijalno opasnih promena, što omogućava blagovremeno lečenje i očuvanje zdravlja.
Izvor: ukck.rs//domzdravljanis.co.rs/ zdravlje.kuriir.rs
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