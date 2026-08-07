Ispitanici koji su stanovali na manje od oko 150 metara od hemijskog čišćenja imali su 14 odsto veće izglede za razvoj Parkinsonove bolesti

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Život u neposrednoj blizini radnje za hemijsko čišćenje mogao bi da bude povezan s većim rizikom od Parkinsonove bolesti, pokazalo je veliko istraživanje sprovedeno na gotovo 19 miliona korisnika američkog programa Medicare. Istraživanje je prošlo stručnu recenziju i biće objavljeno u časopisu Parkinson's Disease, koji je deo izdavačke grupe Nature Portfolio.

Naučnici su analizirali podatke 180.982 osobe kojima je dijagnostikovana Parkinsonova bolest i više od 18,8 miliona kontrolnih ispitanika. Upoređivali su udaljenost mesta stanovanja od najbližeg hemijskog čišćenja i utvrdili jasan obrazac - što su ljudi živeli bliže, veća je bila verovatnoća da će oboleti.

U poređenju sa osobama koje su živele četiri do pet milja (6,4 do 8 kilometara) od objekta, oni koji su stanovali na manje od oko 150 metara imali su 14 odsto veće izglede za razvoj Parkinsonove bolesti. Povezanost je postepeno slabila kako se povećavala udaljenost od čistionice.

Najizraženija veza uočena je kod pacijenata koji su, osim Parkinsonove bolesti, imali poremećaj hoda, demenciju ili kognitivni pad, kao i kod onih koji su i ranije bili skloni padovima.

Najizraženija veza uočena je kod pacijenata koji su, osim Parkinsonove bolesti, imali poremećaj hoda, demenciju ili bili skloni padovima Foto: Shutterstock

Šta bi moglo da objasni ovu povezanost

Autori smatraju da bi moguće objašnjenje mogli da budu hlorisani rastvarači, poput trihloretilena (TCE) i perhloretilena (PCE), koji su se godinama koristili u radnjama za hemijsko čišćenje. Ove supstance mogu dugo da opstanu u zemljištu i podzemnim vodama, zbog čega postoji mogućnost dugotrajne izloženosti stanovništva.