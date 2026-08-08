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Svakodnevno unošenje paradajza moglo bi da pomogne osobama sa masnom jetrom, pokazalo je italijansko randomizovano kontrolisano istraživanje objavljeno u časopisu Nutrients. Iako ispitanici nisu značajno smršali niti su imali promene u telesnoj težini ili većini metaboličkih parametara, kod njih je zabeleženo veće smanjenje nakupljene masti u jetri.

U istraživanju je učestvovalo 79 odraslih osoba sa masnom jetrom povezanoj s metaboličkim poremećajima (MASLD). Njih 42 svakodnevno je tokom šest nedelja jelo 200 grama svežeg paradajza i 50 grama paradajz sosa, dok je 37 ispitanika bilo na ishrani bez paradajza. 

Na kraju istraživanja, kod grupe koja je unosila paradajz zabeleženo je značajno veće smanjenje masti u jetri nego u kontrolnoj grupi. Naučnici su to procenjivali pomoću CAP metode, ultrazvučnog pokazatelja količine masti u jetri. Vrednost ovog markera smanjena je za 35 dB/m u grupi koja je jela paradajz, u poređenju sa 18 dB/m u kontrolnoj grupi.

Zašto bi paradajz mogao da pomogne?

Istraživači smatraju da bi efekat mogao da bude povezan sa likopenom i drugim antioksidansima iz paradajza, koji mogu da utiču na oksidativni stres, upalu i metabolizam masti u jetri. Zanimljivo je da su najbolji rezultati postignuti bez značajnih promena telesne težine, što ukazuje da određene namirnice mogu da imaju povoljan efekat nezavisno od mršavljenja.

crveno voće i povrće na stolu, žena drži u prvom planu tablu s natpisom likopen
Efekat mogao da bude povezan sa likopenom i drugim antioksidansima iz paradajza, smatraju naučnici Foto: Shutterstock

Ipak, autori upozoravaju da je istraživanje obuhvatilo relativno mali broj ispitanika i trajalo samo šest nedelja. Zbog toga su potrebne veće i dugotrajnije studije kako bi se potvrdilo da redovno unošenje paradajza može da postane deo preporuka za lečenje masne jetre.

Izvor: News-medical.net/Zdravlje.kurir.rs

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