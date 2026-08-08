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Svakodnevno unošenje paradajza moglo bi da pomogne osobama sa masnom jetrom, pokazalo je italijansko randomizovano kontrolisano istraživanje objavljeno u časopisu Nutrients. Iako ispitanici nisu značajno smršali niti su imali promene u telesnoj težini ili većini metaboličkih parametara, kod njih je zabeleženo veće smanjenje nakupljene masti u jetri.

U istraživanju je učestvovalo 79 odraslih osoba sa masnom jetrom povezanoj s metaboličkim poremećajima (MASLD). Njih 42 svakodnevno je tokom šest nedelja jelo 200 grama svežeg paradajza i 50 grama paradajz sosa, dok je 37 ispitanika bilo na ishrani bez paradajza.

Na kraju istraživanja, kod grupe koja je unosila paradajz zabeleženo je značajno veće smanjenje masti u jetri nego u kontrolnoj grupi. Naučnici su to procenjivali pomoću CAP metode, ultrazvučnog pokazatelja količine masti u jetri. Vrednost ovog markera smanjena je za 35 dB/m u grupi koja je jela paradajz, u poređenju sa 18 dB/m u kontrolnoj grupi.

Zašto bi paradajz mogao da pomogne?

Istraživači smatraju da bi efekat mogao da bude povezan sa likopenom i drugim antioksidansima iz paradajza, koji mogu da utiču na oksidativni stres, upalu i metabolizam masti u jetri. Zanimljivo je da su najbolji rezultati postignuti bez značajnih promena telesne težine, što ukazuje da određene namirnice mogu da imaju povoljan efekat nezavisno od mršavljenja.

Efekat mogao da bude povezan sa likopenom i drugim antioksidansima iz paradajza, smatraju naučnici Foto: Shutterstock