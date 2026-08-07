Osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kojima je istekao rok važenja kartice zdravstvenog osiguranja od 10 godina, i dalje imaju pravo na lečenje i druga prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ukoliko im je kartica uredno overena, bez obzira na rok važenja same kartice, objavio je danas Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Kako je navedeno, osiguranici, takođe, nisu u obavezi da podnose zahtev za izdavanje nove kartice u slučaju da im je postojeća istekla.

Sa ovim su blagovremeno upoznate i sve zdravstvene ustanove sa kojima RFZO ima ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. Ustanove su dužne da pruže uslugu svim osiguranicima sa uredno overenom karticom bez obzira na rok njenog važenja, dodaje se u saopštenju.

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Osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kojima je istekao rok važenja kartice zdravstvenog osiguranja od 10 godina, i dalje imaju pravo na lečenje i druga prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ukoliko im je kartica uredno overena, bez obzira na rok važenja same kartice, objavio je danas Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Kako je navedeno, osiguranici, takođe, nisu u obavezi da podnose zahtev za izdavanje nove kartice u slučaju da im je postojeća istekla.

„Sa ovim su blagovremeno upoznate i sve zdravstvene ustanove sa kojima RFZO ima ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. Ustanove su dužne da pruže uslugu svim osiguranicima sa uredno overenom karticom bez obzira na rok njenog važenjaˮ, dodaje se u saopštenju, prenosi Tanjug.