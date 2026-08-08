Zaista je veliki odziv i veliko zadovoljstvo stanovništva što smo na KiM, izjavila je dr Tiodorović

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Udruženje dermatovenerologa Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, po treći put organizuje besplatne preventivne preglede u sredinama gde nema dovoljno dermatologa. Doktorka Danica Tiodorović, predsednica Udruženja dermatovenerologa Srbije, primećuje da je odziv velik i da je stanovništvo jako zadovoljno što ima priliku da ih neko pregleda.

- U prethodna dva dana preglede smo obavili u Domu zdravlja Gračanica, zatim u Ranilugu, Pasjanu, a juče smo bili u Velikoj Hoči, Orahovcu i Štrpcu. Do sada je pregledano 613 pacijenata: 7 melanoma je dijagnostikovano, zatim 20 bazocelularnih karcinoma, četiri planocelularna karcinoma i 18 displastičnih nevusa, što govori da je zaista ovde dermatolog neophodan, i ne samo zbog dermoskopskih pregleda koje smo obavljali, nego i zbog svih drugih dermatoloških problema zbog kojih su se pacijenti javljali - navela je doktorka Tiodorović.

Danas će biti organizovani dermatološki i dermoskopski pregledi u Prilužju i Gušterici. Lekarska ekipa će na kraju evidentirati šta je od sumljivih promena dijagnostikovano.