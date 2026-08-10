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Poseban značaj HPV vakcine je u prevenciji raka grlića materice

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Dom zdravlja u Nišu organizuje tokom ove nedelje HPV vakcinaciju za osobe starije od 19 godina. Ovo je nastavak akcije Doma zdravlja Niš sa ciljem da što većem broju građana omogući pristup ovoj važnoj meri prevencije. Vakcinacija se u toku ove nedelje obavlja bez zakazivanja, od 10. do 15. avgusta, svakog radnog dana od 07:00 do 20:00 časova, a u subotu, 15. avgusta 2026. godine, od 07:00 do 13:30 časova, u prostorijama Centra za prevenciju Doma zdravlja Niš.

HPV vakcina je jedna od najvažnijih mera prevencije bolesti povezanih sa humanim papiloma virusom, a poseban značaj ima u prevenciji raka grlića materice.

Ko može da se vakciniše?

Od 19 do 26 godina – nije potreban uput niti lekarski izveštaj.

Od 27 do 45 godina – potreban je izveštaj ili uput lekara iz Centra za prevenciju ili lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine.

HPV vakcina predstavlja važnu meru prevencije infekcija izazvanih humanim papiloma virusom i doprinosi očuvanju zdravlja. Ne čekajte da zdravlje postane razlog za brigu. Učinimo prevenciju delom brige o sebi.

Vakcinišite se i zaštitite svoje zdravlje na vreme, poziva Dom zdravlja Niš.

Postoji više od 130 tipova ovog virusa. Niskorizični tipovi izazivaju kondilome, dok visokorizični mogu da dovedu do malignih promena. Foto: Shutterstock

Više od 130 tipova HPV-a

Infekcija humanim papiloma virusom (HPV) veoma je česta. Većina osoba se tokom života susretne sa nekim od tipova HPV-a. Iako infekcija često prolazi bez simptoma i organizam je sam savlada, pojedini visokorizični tipovi HPV-a mogu, ukoliko infekcija potraje, dovesti do razvoja raka.

Postoji više od 130 tipova ovog virusa. Niskorizični tipovi izazivaju kondilome, dok visokorizični mogu da dovedu do malignih promena.

Poseban značaj HPV vakcine je u prevenciji raka grlića materice. Gotovo svi slučajevi ovog raka povezani su sa infekcijom visokorizičnim tipovima HPV-a. Virus je, međutim, povezan i sa drugim malignim bolestima, uključujući rak anusa, penisa, vulve, vagine i pojedine karcinome usne duplje i ždrela, kao i sa genitalnim bradavicama, upozoravaju lekari.

Vakcinacija ima značaj i kod starijih osoba

Vakcinacija je najefikasnija kada se sprovodi pre izlaganja HPV-u, zbog čega Svetska zdravstvena organizacija kao primarnu ciljnu grupu posebno ističe devojčice uzrasta od 9 do 14 godina. Ipak, vakcinacija može imati značaj i kod starijih osoba, u zavisnosti od uzrasta, prethodne vakcinacije i individualnog zdravstvenog stanja.