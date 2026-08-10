Manifestacija je imala i snažan humanitarni karakter, a prikupljana su sredstva za lečenje Jane, Teodore i Katarine, koje se bore sa retkim bolestima.

Slušaj vest

Više od 1.000 trkača iz Srbije i još 15 zemalja učestvovalo je u prvom humanitarnom noćnom polumaratonu “Sirmijum 21/7”, održanom na gradskom keju u Sremskoj Mitrovici. Pod sloganom „Neko trči za medalju. Neko za rezultat. A mi trčimo za retke.“, ova jedinstvena sportsko-humanitarna manifestacija okupila je profesionalne sportiste, rekreativce, porodice, predstavnike udruženja pacijenata i brojne građane sa zajedničkim ciljem, pružanja podrške osobama koje žive sa retkim bolestima.

Pobednici polumaratonske trke na 21 kilometar bili su u muškoj kategoriji Viachslav Sokolov iz Rusije, dok je u ženskoj kategoriji najbrža bila Kristina Ninkov iz Srbije, saopštilo je Udruženje za retke bolesti VHL Srbije.

Retki ljudi

Tokom večeri, ulice nekadašnjeg rimskog Sirmijuma bile su ispunjene sportskim duhom, muzikom, druženjem i humanošću. Pored polumaratona na 21 kilometar, održana je i rekreativna trka na 7 kilometara a pobednici trka dobili su vredne nagrade i vaučere. Takođe, svi posetioci su imali priliku da uživaju u muzičkom programu, sportskim i zabavnim sadržajima, upoznaju rad udruženja pacijenata iz cele Srbije i podrže inicijativu “Retki ljudi”.

Ovaj polumaraton nije bio cilj, bio je početak, rekla je Ljiljana Alagić Foto: Jelena Babić

Zajedništvom i solidarnošču do leka

Manifestacija je imala i snažan humanitarni karakter, a prikupljana su sredstva za lečenje Jane, Teodore i Katarine, koje se bore sa retkim bolestima. Zahvaljujući velikom odzivu učesnika, partnera, kompanija i građana, tokom manifestacije prikupljena je značajna suma novca za njihovo lečenje, čime je još jednom potvrđeno da zajedništvo i solidarnost mogu da donesu stvarne promene u životima onih kojima je pomoć najpotrebnija.

- Danas ne govorimo samo o uspešno organizovanom polumaratonu. Govorimo o danu kada je humanost pobedila, kada su hiljade koraka postale glas onih koji se svakodnevno bore sa retkim bolestima i kada je jedan grad pokazao koliko veliko srce ima. Kao osoba koja već 18 godina živi sa VHL sindromom, znam koliko je teško prolaziti kroz borbu koja je često nevidljiva drugima. Zato mi je srce puno. Svaki osmeh, svaki aplauz, svaki pretrčani kilometar i svaki zagrljaj bili su poruka da nismo sami i da postoje ljudi koji razumeju koliko podrška znači. Hvala svim učesnicima, volonterima, partnerima, sponzorima, institucijama i građanima koji su verovali u ovu ideju. Hvala svima koji su pokazali da sport ima snagu da povezuje ljude, budi nadu i pokreće promene. Posebnu zahvalnost dugujemo Gradu Sremskoj Mitrovici, koji je zajedno sa nama ispisao novu stranicu solidarnosti i podrške osobama koje žive sa retkim bolestima. Ovaj polumaraton nije bio cilj, bio je početak. Početak zajednice koja će biti još glasnija, hrabrija i odlučnija da se bori za bolji položaj osoba sa retkim bolestima i svih kojima je podrška potrebna. Verujem da će “Sirmijum 21/7“ postati tradicija koja će iz godine u godinu okupljati sve više ljudi i pokazivati da, kada smo zajedno, nijedna borba nije mala niti nevidljiva – rekla je nakon trke Ljiljana Alagić, predsednica Udruženja pacijenata sa Von Hippel – Lindau (VHL) sindromom.

Fizička aktivnost, kada je prilagođena mogućnostima svakog pojedinca, ima izuzetnu ulogu u očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja, posebno kod osoba koje žive sa retkim bolestima. Foto: Shutterstock

Ne samo pacijenti, već ljudi sa snovima

Rehabilitacioni trener Akademije zdravlja Marko Lazarević istakao je da sport i fizička aktivnost imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja i unapređenju kvaliteta života, posebno kod osoba koje žive sa retkim bolestima.