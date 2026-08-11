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Četrnaestogodišnji dečak iz Bosne i Hercegovine uspešno se oporavio u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ nakon izuzetno složenog lečenja zbog terminalne faze dilatativne kardiomiopatije. Posle uspešnog lečenja, dečak se vraća kući u Bosnu i Hercegovinu, gde će biti uključen na listu čekanja za transplantaciju srca, koja predstavlja jedino trajno rešenje.

Rešenje do transplantacije

Nakon pogoršanja zdravstvenog stanja i razvoja kardiogenog šoka, lekari Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ primenili su mehaničku cirkulatornu potporu (ECMO), a potom su mu ugradili totalno veštačko srce kao privremeno rešenje do transplantacije.

Zahvat su zajednički izveli stručnjaci Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije i Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“.

Reč je o jednom od retkih slučajeva u svetu i prvom u Srbiji u kojem je kod deteta uzrasta 14 godina uspešno sproveden kompletan tok lečenja Foto: Petar Aleksić

Prvi put u Srbiji

Reč je o jednom od retkih slučajeva u svetu i prvom u Srbiji u kojem je kod deteta uzrasta 14 godina uspešno sproveden kompletan tok lečenja koji je obuhvatio primenu ECMO-a, ugradnju totalnog veštačkog srca, intenzivno lečenje i rehabilitaciju.

U lečenju je učestvovao veliki multidisciplinarni tim zdravstvenih radnika različitih specijalnosti.

Ovaj slučaj predstavlja primer uspešne saradnje zdravstvenih ustanova Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i stručnosti medicinskog tima i izuzetne hrabrosti dečaka tokom višemesečnog lečenja.