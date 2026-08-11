Posle uspešne ugradnje veštačkog srca, dečak (14) se vraća kući: Korak bliže transplantaciji
Četrnaestogodišnji dečak iz Bosne i Hercegovine uspešno se oporavio u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ nakon izuzetno složenog lečenja zbog terminalne faze dilatativne kardiomiopatije. Posle uspešnog lečenja, dečak se vraća kući u Bosnu i Hercegovinu, gde će biti uključen na listu čekanja za transplantaciju srca, koja predstavlja jedino trajno rešenje.
Rešenje do transplantacije
Nakon pogoršanja zdravstvenog stanja i razvoja kardiogenog šoka, lekari Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ primenili su mehaničku cirkulatornu potporu (ECMO), a potom su mu ugradili totalno veštačko srce kao privremeno rešenje do transplantacije.
Zahvat su zajednički izveli stručnjaci Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije i Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“.
Prvi put u Srbiji
Reč je o jednom od retkih slučajeva u svetu i prvom u Srbiji u kojem je kod deteta uzrasta 14 godina uspešno sproveden kompletan tok lečenja koji je obuhvatio primenu ECMO-a, ugradnju totalnog veštačkog srca, intenzivno lečenje i rehabilitaciju.
U lečenju je učestvovao veliki multidisciplinarni tim zdravstvenih radnika različitih specijalnosti.
Ovaj slučaj predstavlja primer uspešne saradnje zdravstvenih ustanova Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i stručnosti medicinskog tima i izuzetne hrabrosti dečaka tokom višemesečnog lečenja.
U ponedeljak, 10. avgusta 2026. godine, dečak je prevezen u Bosnu i Hercegovinu, nakon što su prethodno preduzete sve mere za njegov bezbedan transport.
Izvor: imd.org.rs/ zdravlje.kurir.rs
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