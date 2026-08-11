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U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Niš tokom četiri dana rođene su ukupno 34 bebe.

Tokom 7, 8. i 9. avgusta na svet su došle 22 bebe  i to 12 devojčica i 10 dečaka. U niškom porodilištu 10. avgusta rođeno je još 12 beba, među kojima je bilo devet devojčica i tri dečaka.

Za samo četiri dana tako je rođena 21 devojčica i 13 dečaka, pa su devojčice bile brojnije među novim Nišlijama.

Svaki dolazak bebe na svet poseban je događaj za porodicu, a roditeljima predstoje prvi dani ispunjeni novim obavezama, ali i brojnim lepim trenucima. Najmlađim Nišlijama želimo dobro zdravlje, srećno i bezbrižno detinjstvo, a njihovim roditeljima čestitamo na prinovama.

Izvor: snagajuga.rs/ zdravlje. kurir.rs

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