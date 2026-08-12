Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Slušaj vest

Polen ambrozije još nije na vrhuncu, stručnjaci upozoravaju na naredne nedelje i dodaju da i niske koncentracije ambrozije mogu izazvati alergijske reakcije.

Trenutno su najzastupljeniji poleni korovskih biljaka, a polen ambrozije za sada se registruje u nižim koncentracijama, izjavila je Ana Ljubičić iz Agencije za zaštitu životne sredine. Tokom poslednjih nekoliko nedelja najviše su koncentracije polena kopriva, dok je polena trava malo, što se tumači kao posledica izuzetno visokih temperatura.

- Polen ambrozije, koji zbog svog izraženog alergenog potencijala najviše privlači pažnju javnosti, za sada se registruje u nižim koncentracijama. Ipak, i takve vrednosti mogu biti dovoljne za pojavu alergijskih reakcija kod posebno osetljivih osoba - rekla je Ljubičić.

Našim sugrađanima preporučujemo da redovno prate podatke o koncentracijama polena Foto: Shutterstock

Kako da se zaštitimo?

Prema njenim rečima, očekuje se da će sa daljim razvojem biljke i povoljnijim meteorološkim uslovima koncentracije polena ambrozije rasti.

- Našim sugrađanima preporučujemo da redovno prate podatke o koncentracijama polena na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, kao i putem Android aplikacije Polen Srbija - rekla je Ljubičić.

Tokom boravka na otvorenom, posebno u periodima povećanih koncentracija polena, preporučuje se korišćenje zaštitne maske, naočara za sunce i kape. Po povratku u kuću poželjno je presvući i oprati odeću, a nos ispirati fiziološkim rastvorom kako bi se uklonile čestice polena sa sluzokože.