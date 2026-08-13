Operacija je obavljena nakon što je, posle devet godina života sa mehaničkom pumpom koja je zamenjivala funkciju leve komore

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Pacijent Janoš Amerović (62) iz Niša dobro se oporavlja sedam dana nakon transplantacije srca u Nacionalnom institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“. Operacija je obavljena nakon što je, posle devet godina života sa mehaničkom pumpom koja je zamenjivala funkciju leve komore, konačno dočekao transplantaciju, javlja RTS. Sedam dana posle operacije pacijent se dobro oporavlja. Lekari su obavili i kontrolne preglede, a Janoš je ujutru doručkovao.

Pumpa mu je 2017. spasila život

Lekari navode da je reč o velikom uspehu za zdravstveni sistem, ali i o složenom poduhvatu u kojem je učestvovao veliki broj medicinskih timova. Janoš je, prema rečima lekara, već devet godina imao srčanu pumpu. Ugrađena mu je 2017. godine i, kako je objašnjeno, tada mu je bukvalno spasila život. Sa snagom srca od oko deset odsto, bez transplantacije nije imao drugu šansu za lečenje.

Doktor Petar Vuković naveo je da je velika privilegija medicinskog tima kada može pacijentima da ponudi organ, posebno onima koji dugotrajno imaju problem najtežeg oblika srčane slabosti.

– Naš bolesnik je već devet godina imao jednu pumpu koja je menjala funkciju leve komore i sad je konačno dočekao organ, dočekao srce – rekao je lekar, ističući da je to veliki uspeh za zdravstveni sistem.

Janoš je, prema rečima lekara, već devet godina imao srčanu pumpu. Foto: HeartWare Inc

Zlatni standard lečenja srčane slabosti

On je dodao da je transplantacija rezultat velikog broja ljudi i timskog rada, kao i da ceo postupak počinje mnogo pre same operacije, odnosno od uzimanja organa. Sam operativni zahvat trajao je oko četiri do pet sati, dok čitav postupak traje približno 12 sati.

Doktorka Dragana Košević ocenila je da je reč o „radosnom danu“, jer je pacijent posle devet godina sa srčanom pumpom dočekao, kako je navela, zlatni standard lečenja srčane slabosti.

Prema njenim rečima, činjenica da je Janoš toliko dugo sa mehaničkom pumpom ostao u dobrom stanju predstavljala je veliki izazov za lekare koji su ga pratili. Pumpa mu je 2017. godine spasila život, a lekari su tokom narednih devet godina uspeli da održe njegove organe u dobrom stanju kako bi dočekao transplantaciju.

– Velika je radost nas lekara koji vodimo brigu o ovim pacijentima i znamo koji su izazovi i komplikacije kada su ovi pacijenti koji imaju mehaničku pumpu u pitanju – rekla je doktorka Košević.

Činjenica da je Janoš toliko dugo sa mehaničkom pumpom ostao u dobrom stanju predstavljala je veliki izazov za lekare koji su ga pratili. Foto: Shutterstock

Prva transplantacija srca u Nacionalnom institutu

Profesor Milovan Bojić, direktor Nacionalnog instituta za srce i krvne sudove „Dedinje“, naveo je da je ova transplantacija posebno značajna za Nacionalni institut „Dedinje“. Prema njegovim rečima, prve transplantacije jetre i srca urađene su u Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, dok je ovo prva transplantacija srca u Nacionalnom institutu.

On je ocenio da je „Dedinje“ svojevrsno rodno mesto za transplantacije, uz kompetentne timove kardiohirurga, kardiologa, anesteziologa i imunologa.

Posebno je ukazao na značaj doniranja organa i podizanja svesti o donorstvu.

„Organ je lek“, poručio je profesor Bojić, ističući da je donacija organa potrebna kako bi se pomoglo ljudima koji se nalaze na listama čekanja.

Pacijent je pre operacije disao „praktično na škrgama“

Prema njegovim rečima, pacijent je pre transplantacije bio u izuzetno teškom stanju. Disao je, kako je plastično opisao, „praktično na škrgama“, sa snagom srca od svega deset odsto.Život mu je održavala mehanička pumpa, ali su vremenom zbog infekcija istrajavali problemi sa delovima ugrađenim u srčani mišić.

Zbog toga je, kako je rečeno, transplantacija za njega predstavljala spasonosno rešenje.

Lekari su istakli i da je ceo tim brzo organizovan kada je stigao poziv za transplantaciju. Kako je rečeno, u Institutu postoji više timova i nije bilo problema da se ekipa okupi i pristupi zahvatu, čak i u periodu sezone godišnjih odmora.

„Organ je lek“, poručio je profesor Bojić Foto: Petar Aleksić

Mi smo apsolutno spremni

U razgovoru je istaknuto da je za uspešnu transplantaciju neophodna saradnja velikog broja stručnjaka, ali i podrška društva i zdravstvenih institucija.

- Ovo Srbiji treba. Mi smo apsolutno spremni - poručeno je sa „Dedinja“, uz ocenu da su spremni i Univerzitetski klinički centar Srbije, kao i timovi u Novom Sadu.

Prema podacima iznetim na kraju razgovora, u ovoj godini bilo je 22 donora i saglasnosti porodica, zahvaljujući čijoj su humanosti i solidarnosti urađene 89 transplantacija tkiva i organa.

Od tog broja transplantirane su 32 rožnjače, 41 bubreg, pet jetri i 10 srca.