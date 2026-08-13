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Procenjuje se da na jedan teži slučaj dolazi oko 140 zaraženih bez simptoma ili sa blažim tegobama

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Virus Zapadnog Nila detektovan je u komarcu izlovljenom u Beogradu, dok su u Srbiji ove sezone već potvrđena dva slučaja infekcije kod ljudi. Istovremeno, u Grčkoj broj obolelih naglo raste, a samo za nedelju dana prijavljeno je 45 novih slučajeva.

Laboratorija Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine JKP "Gradska čistoća" pronašla je genom virusa Zapadnog Nila u jednom uzorku komarca roda Culex. Komarac je izlovljen na teritoriji opštine Čukarica, na Ranžirnoj stanici "Železnik", a prisustvo virusa potvrđeno je PCR metodom.

Građanima se savetuje da koriste repelente i mreže protiv komaraca, kao i da izbegavaju boravak napolju u vreme njihove najveće aktivnosti, naročito od 19 do 24 časa. Važno je i ukloniti stajaću vodu iz dvorišta, podmetača za saksije, starih guma, buradi i drugih posuda u kojima se komarci razmnožavaju.

U Srbiji su ove sezone već potvrđena i dva slučaja groznice Zapadnog Nila kod ljudi. Direktorka Instituta "Batut" prof. dr Verica Jovanović izjavila je da se infekcije očekuju i tokom narednih nedelja, budući da se kod nas pojavljuju od početka juna do kraja septembra.

Kako je objasnila, otkriveni slučajevi najčešće se odnose na teže oblike infekcije, poput encefalitisa ili meningitisa, dok veliki broj zaraženih nema simptome ili prolazi sa blažim tegobama.

U Grčkoj 45 novih slučajeva za samo nedelju dana

Na pojačan oprez ukazuju i najnoviji podaci iz Grčke. Do 12. avgusta u Grčkoj je registrovano 110 slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila, od kojih čak 45 tokom samo jedne nedelje.

Ukočen vrat može da bude simptom da je virus zahvatio centralni nervni sistem Foto: Shutterstock

Kod 81 obolelog došlo je do zahvatanja centralnog nervnog sistema, uključujući meningitis, encefalitis i meningoencefalitis. Preminulo je devet osoba, sve starije od 65 godina, dok je 16 pacijenata bilo na intenzivnoj nezi. Posebno izražena cirkulacija virusa beleži se u Atici.

Zvanični broj slučajeva, međutim, ne pokazuje stvarni broj zaraženih. Grčka zdravstvena služba EODY navodi da na jedan slučaj sa zahvatanjem centralnog nervnog sistema može da dođe oko 140 zaraženih koji imaju blage simptome ili ih uopšte nemaju.

Koji simptomi mogu da se jave?

Većina ljudi zaraženih virusom Zapadnog Nila nema simptome. Kod dela obolelih mogu da se jave povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, malaksalost, mučnina ili osip.

Kod malog broja ljudi razvija se teška neuroinvazivna bolest, poput meningitisa ili encefalitisa. Na ozbiljniju infekciju mogu da ukažu jaka glavobolja, ukočen vrat, dezorijentacija, poremećaj svesti, slabost mišića ili paraliza.