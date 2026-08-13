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Dom zdravlja Niš organizuje u subotu, 15. avgusta, akciju "Otvorena vrata", tokom koje će građani moći bez zakazivanja da obave niz preventivnih i skrining pregleda. Akcija će biti održana u centralnom objektu Doma zdravlja od 7 do 14 časova.

Posebno su organizovani preventivni ultrazvučni pregledi štitaste žlezde, namenjeni osobama koje do sada nikada nisu radile ovaj pregled i nemaju postavljenu dijagnozu.

Građanima će biti dostupni i kompletni oftalmološki pregledi, koji obuhvataju proveru oštrine vida, merenje očnog pritiska i pregled očnog dna.

Od PAPA testa do mamografije

Žene od 25 do 64 godine moći će da urade PAPA test u okviru skrininga za rano otkrivanje raka grlića materice, dok su žene od 50 do 69 godina pozvane na mamografski pregled u okviru skrininga raka dojke.

Biće omogućeni i preventivni pregledi za rano otkrivanje raka debelog creva, dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i depresije, kao i obuka žena za samopregled dojke.

Osobe od 50 do 74 godine sa pušačkim stažom od 30 godina moći će da obave skrining raka pluća pomoću niskodoznog CT pregleda.

U okviru akcije biće dostupno i određivanje gustine kostiju - denzitometrija.

Svi navedeni pregledi organizuju se u subotu, 15. avgusta, od 7 do 14 časova u centralnom objektu Doma zdravlja Niš.

Izvor: Domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.kurir.rs

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