Besplatni preventivni pregledi u Nišu bez zakazivanja: Od ultrazvuka štitne žlezde do mamografije i kontrole vida
Dom zdravlja Niš organizuje u subotu, 15. avgusta, akciju "Otvorena vrata", tokom koje će građani moći bez zakazivanja da obave niz preventivnih i skrining pregleda. Akcija će biti održana u centralnom objektu Doma zdravlja od 7 do 14 časova.
Posebno su organizovani preventivni ultrazvučni pregledi štitaste žlezde, namenjeni osobama koje do sada nikada nisu radile ovaj pregled i nemaju postavljenu dijagnozu.
Građanima će biti dostupni i kompletni oftalmološki pregledi, koji obuhvataju proveru oštrine vida, merenje očnog pritiska i pregled očnog dna.
Od PAPA testa do mamografije
Žene od 25 do 64 godine moći će da urade PAPA test u okviru skrininga za rano otkrivanje raka grlića materice, dok su žene od 50 do 69 godina pozvane na mamografski pregled u okviru skrininga raka dojke.
Biće omogućeni i preventivni pregledi za rano otkrivanje raka debelog creva, dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i depresije, kao i obuka žena za samopregled dojke.
Osobe od 50 do 74 godine sa pušačkim stažom od 30 godina moći će da obave skrining raka pluća pomoću niskodoznog CT pregleda.
U okviru akcije biće dostupno i određivanje gustine kostiju - denzitometrija.
Svi navedeni pregledi organizuju se u subotu, 15. avgusta, od 7 do 14 časova u centralnom objektu Doma zdravlja Niš.
Izvor: Domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.kurir.rs