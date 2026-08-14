Rak debelog creva je bolest koja u velikoj meri može da se spreči

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Američko udruženje za borbu protiv raka (ACS) uvrstilo je test iz krvi među preporučene opcije za skrining raka debelog creva, prvenstveno za osobe koje odbijaju kolonoskopiju ili ne urade preporučene testove stolice.

Reč je o testu Shield, koji je američka Agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila 2024. godine. Test u krvi otkriva genetski materijal tumora koji cirkuliše krvotokom, a njegovo uključivanje u nove smernice trebalo bi da poveća broj ljudi obuhvaćenih skriningom i smanji prepreke zbog kojih ga mnogi izbegavaju.

- Moramo više da naglašavamo da je rak debelog creva bolest koja u velikoj meri može da se spreči, a ne samo da se leči - rekao je dr Robert Smit iz ACS-a, jedan od autora novih smernica objavljenih u časopisu CA: A Cancer Journal for Clinicians.

Kolonoskopija ipak ostaje zlatni standard za otkrivanje raka debelog creva, jer omogućava lekaru da direktno pregleda debelo crevo i rektum i po potrebi uzme uzorak tkiva za dalju analizu. Među preporučenim alternativama su i kućni testovi stolice (kod nas se ovaj skrining FOB test radi preko izabranog lekara u domu zdravlja), uključujući novu verziju testa Cologuard i test Colosense, koji otkrivaju skriveno krvarenje i molekularne markere povezane sa rakom.

FOB test otkriva mikroskopske primese krvi u stolici Foto: Shutterstock

Testovi stolice imaju visoku osetljivost za otkrivanje raka debelog creva, kao i umerenu osetljivost za uznapredovale prekancerozne promene. Test iz krvi veoma dobro otkriva uznapredovali rak, ali je manje osetljiv od testova stolice kada je reč o ranim stadijumima bolesti i prekanceroznim promenama.

Zbog toga ACS test iz krvi preporučuje pre svega ljudima koji odbijaju ili ne završe neki od poželjnijih oblika skrininga. Stručnjaci, međutim, podsećaju na važno pravilo: najbolji skrining je onaj koji će osoba zaista uraditi.