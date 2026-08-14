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Zdravstveni centar Valjevo planira do kraja avgusta, iz vikenda u vikend, da organizuje preventivne preglede u gradskim, prigradskim i seoskim ambulantama

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Izlazeći u susret zainteresovanim građanima, Zdravstveni centar Valjevo, u nedelju 16. avgusta 2026. godine, organizuje preventivne preglede u Kamenici od 9 do 13 časova. Osim timova opštih specijalista lekara i medicinskih sestara iz Doma zdravlja, na raspolaganju će ponovo biti i jedan internista za sve zainteresovane građanje Kamenice i okoline.

Prošle nedelje 9. avgusta u ambulanti u Petnici, u organizaciji Zdravtsvenog centra Valjevo, održani su besplatni preventivni pregledi. Tom prilikom obavljeno je 32 opštih pregleda, a 29 pacijenata je pregledao internista. Svim pacijentima su izmereni glikemija, holesterol i trigliceridi, a kod 31 osobe je urađen i EKG.