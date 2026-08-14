Slušaj vest

Izlazeći u susret zainteresovanim građanima, Zdravstveni centar Valjevo, u nedelju 16. avgusta 2026. godine, organizuje preventivne preglede u Kamenici od 9 do 13 časova. Osim timova opštih specijalista lekara i medicinskih sestara iz Doma zdravlja, na raspolaganju će ponovo biti i jedan internista za sve zainteresovane građanje Kamenice i okoline.

Prošle nedelje 9. avgusta u ambulanti u Petnici, u organizaciji Zdravtsvenog centra Valjevo, održani su besplatni preventivni pregledi. Tom prilikom obavljeno je 32 opštih pregleda, a 29 pacijenata je pregledao internista. Svim pacijentima su izmereni glikemija, holesterol i trigliceridi, a kod 31 osobe je urađen i EKG.

Zdravstveni centar Valjevo planira do kraja avgusta, iz vikenda u vikend, da organizuje preventivne preglede u gradskim, prigradskim i seoskim ambulantama, prema planu zdravtstvenih aktivnosti usmerenih pre svega na kardiovaskularnu prevenciju.

Izvor: Zcvaljevo.rs/Zdravlje.kurir.rs

EKG bez tajni: Stručnjaci sa Klivlend klinike otkrivaju šta pokazuje ovaj pregled i kada da se javite lekaru

Ne propustiteVestiMože li test iz krvi da zameni kolonoskopiju? Uvedena nova opcija za skrining raka debelog creva
prikaz debelog creva sa malignim promenama
VestiVirus Zapadnog Nila pronađen u komarcu u Beogradu, u Grčkoj naglo raste broj obolelih: Kako se zaštititi?
Ilustracija komarca koji prenosi virus Zapadnog Nila
VestiPrva transplantacija srca u Nacionalnom institutu „Dedinje“: Posle 9 godina Janoš iz Niša dobio šansu za život
operacija srca
VestiNalet ambrozije se tek očekuje: Alergijsku reakciju izazivaju i male koncentracije polena, kažu stručnjaci
shutterstock-2020724939.jpg