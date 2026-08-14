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Niš će od 10. do 13. septembra biti domaćin međunarodnog kongresa Neurooncology 2026, koji će okupiti stručnjake iz oblasti neurohirurgije i neuroonkologije i predstaviti najnovija dostignuća u dijagnostici i lečenju tumora mozga i kičme. Prof. dr Lukas Rasulić, predsednik Udruženja neurohirurga Srbije i počasni predsednik skupa, ističe da je cilj povezivanje svetskog znanja i iskustva sa izazovima sa kojima se lekari i pacijenti suočavaju u lokalnim zdravstvenim sistemima.

Reč je o 12. godišnjem sastanku Srpskog neurohirurškog društva sa međunarodnim učešćem, koji će biti održan u Naučno-tehnološkom parku u Nišu pod sloganom "Think Global, Act Local: Challenges and Solutions" ("Misli globalno, deluj lokalno: Izazovi i rešenja").

- U sve složenijem svetu ključno je da ujedinimo globalno znanje, istovremeno odgovarajući na specifične izazove sa kojima se suočavamo na lokalnom nivou. Naš skup treba da bude mesto za diskusiju i zajedničko traženje inovativnih rešenja koja mogu pozitivno da utiču na ishode lečenja pacijenata, kako lokalno tako i međunarodno - poručio je prof. dr Rasulić.

Od mapiranja mozga do robotike

Tokom četiri dana stručnjaci će govoriti o novim tehnologijama i mogućnostima lečenja pacijenata sa neuroonkološkim bolestima. Program obuhvata stručna predavanja, panel-diskusije i praktične radionice, na kojima će biti predstavljena nova istraživanja, tehnologije i klinička praksa.

Posebna pažnja biće posvećena savremenim metodama operacije tumora mozga i kičme Foto: Shutterstock

Posebna pažnja biće posvećena savremenim metodama operacije tumora mozga i kičme, od novih molekularnih klasifikacija tumora i mapiranja funkcija mozga tokom operacije do primene robotike i dodatnih terapijskih metoda. Biće reči i o napretku u snimanju, hirurškim tehnologijama i multimodalnom lečenju, odnosno kombinovanju različitih terapijskih pristupa.

Organizatori posebno ističu značaj razmene iskustava i međunarodne saradnje, ali i priliku da mladi neurohirurzi neposredno uče od vodećih stručnjaka, upoznaju nove pristupe i uspostave saradnju sa kolegama iz drugih zemalja.