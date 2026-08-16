Ova pacijentkinja je tokom ove intervencije sve vreme spontano disala, nije bila na mehaničkoj ventilaciji i time smo doprineli da se ta sama tehnika dodatno unapredi

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Pacijentkinji sa rakom pluća na Vojnomedicinskoj akademiji prvi put u Srbiji urađena je onkološki adekvatna resekcija uz primenu minimalno invazivne anestezije. Kako je objašnjeno, pacijentkinja je tokom cele intervencije spontano disala i nije bila na mehaničkoj ventilaciji.

Pacijentkinja je dobro

Pukovnik prof. dr Nebojša Marić, načelnik Grupe hirurških klinika VMA, ističe da je najvažnije da je pacijentkinja dobro i da je oboleli režanj sa karcinomom uklonjen.

- Pacijent treba, naravno, da bude na prvom mestu i ono što se radi treba da bude najpre u interesu pacijenta. Nešto ne treba da se radi prvi put zato što je novo, već zato što će imati jedan dugoročni i, nadamo se, sistemski benefit za pacijente i da uđe u regularnu proceduru - rekao je Marić za RTS.

Prema njegovim rečima, minimalno invazivne tehnike po kojima je Klinika za grudnu hirurgiju VMA prepoznatljiva već desetak godina sada su dodatno unapređene primenom minimalno invazivne anestezije.

- Ova pacijentkinja je tokom ove intervencije sve vreme spontano disala, nije bila na mehaničkoj ventilaciji i time smo doprineli da se ta sama tehnika dodatno unapredi - naveo je Marić.

On je objasnio da minimalno invazivna grudnohirurška tehnika podrazumeva očuvanje anatomije, odnosno arhitekture grudnog koša, dok minimalno invazivna anestezija čuva fiziologiju pacijenta.

Ova pacijentkinja je tokom ove intervencije sve vreme spontano disala, nije bila na mehaničkoj ventilaciji i time smo doprineli da se ta sama tehnika dodatno unapredi Foto: Shutterstock

Manji boravak u intenzivnoj nezi i brži otpust

Potpukovnik doc. dr Goran Rondović sa Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA naveo je da je standard u hirurgiji primena minimalno invazivnih tehnika u sklopu ERAS protokola, pri čemu su u prvom planu pacijent, njegova dobrobit i mogućnost da se operišu i pacijenti sa pratećim komorbiditetima.

- Cilj je da sa minimalnim tehnikama, sa minimalnom upotrebom anestetika, obezbolimo pacijenta, da to bude bezbedno urađeno - rekao je Rondović.

Govoreći o konkretnoj intervenciji, naveo je da je tim sa grudne hirurgije vodio prof. dr Nebojša Marić, dok je tim sa Klinike za anesteziologiju vodila profesorka Stamenković.

Rondović je objasnio da primena ovakve tehnike iz ugla anesteziologije predstavlja dodatno opterećenje i težak posao za lekare.

- Pokušavate da minimalnim tehnikama odradite ono što je do sada rađeno u opštoj anesteziji, gde je pacijent bio intubiran, duže vremena boravio u jedinici intenzivnog lečenja - naveo je Rondović.

Umesto toga, u ovom slučaju intervencija je izvedena uz veći napor samih lekara, ali sa minimalnim boravkom pacijenta u jedinici intenzivnog lečenja, kraćim boravkom u bolnici i brzim otpustom kući.

Pokušavate da minimalnim tehnikama odradite ono što je do sada rađeno u opštoj anesteziji, Foto: Shutterstock

Sistemska upotreba

Govoreći o NIVAT tehnici, Marić je naveo da se očekuje njena sistemska upotreba.

- Nije apsolutno revolucionarna stvar u smislu da u hirurškom smislu nešto specijalno treba da se promeni. Vi operišete na način kako ste i pre operisali, ali obzirom na manju potrošnju lekova, na tu situaciju da će se brže oporavljati od same traume koju prouzrokuje i boravak u anesteziji, očekujemo da kod selektovanih pacijenata dobijemo adekvatne rezultate i da taj oporavak bude brži, bolji, a da onkološki efekat ne bude smanjen - rekao je Marić.

Kako je dodao, pacijenti moraju biti adekvatno selektovani, a uz odgovarajuću obuku lekari očekuju da tehnika da dobre rezultate.

- Praktično smo imali neke manje intervencije i ranije na ovaj način, ali je ovo prvi put da smo uradili resekciju koja je onkološki adekvatna - naveo je Marić.

Minimalno invazivna hirurgija, prema njegovim rečima, primenjuje se u gotovo svim hirurškim procedurama, odnosno u svim hirurgijama. Dominantno se primenjuje u opštoj hirurgiji i kardiohirurgiji.

- Sada to radimo i timovi Vojnomedicinske akademije i Klinike za anesteziju sa svim timovima hirurških grupa rade na tome da se minimalno invazivne tehnike primenjuju i da pacijenti budu dobro i bolje operisani - rekao je Marić.

On je naveo i da je, nakon usavršavanja u Kini, pokrenut naučnoistraživački projekat u saradnji sa Medicinskim fakultetom Vojnomedicinske akademije.

- Senat Medicinskog fakulteta, Senat Univerziteta odbrane odobrio je naučnoistraživački projekat na osnovu ideje kada smo razmišljali da ovo implementiramo u regularnu kliničku praksu- rekao je Marić.

Prema njegovim rečima, projekat bi trebalo da omogući procenu rezultata na osnovu većeg broja pacijenata koji će u budućnosti biti operisani ovom tehnikom.