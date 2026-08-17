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Broj prirodnih zuba mogao bi da bude povezan sa dužinom preživljavanja pacijenata nakon operacije raka pankreasa, pokazuje nova studija istraživača Univerziteta Hirošima. Pacijenti koji su imali 21 ili više prirodnih zuba živeli su u proseku gotovo dve godine duže od onih sa 20 ili manje zuba.

Istraživači su analizirali podatke 339 pacijenata sa duktalnim adenokarcinomom pankreasa koji su između 2014. i 2022. godine operisani u Univerzitetskoj bolnici Hirošima. Pre operacije svakom pacijentu urađen je stomatološki pregled, uključujući broj preostalih prirodnih zuba i procenu funkcije žvakanja.

Rezultati su pokazali značajnu razliku u preživljavanju. Medijana ukupnog preživljavanja kod pacijenata sa najmanje 21 zubom bila je 60,7 meseci, odnosno nešto više od pet godina. Kod pacijenata sa 20 ili manje zuba iznosila je 39,1 mesec, odnosno nešto više od tri godine.

Veza je ostala prisutna i kada su istraživači uzeli u obzir druge važne faktore, poput stadijuma tumora, metastaza u limfnim čvorovima, hirurških margina, hemoterapije i nutritivnog statusa.

Istraživači naglašavaju da studija ne dokazuje da veći broj zuba direktno produžava život kod obolelih od raka pankreasa Foto: Shutterstock

Gubitak zuba možda je pokazatelj opšteg zdravlja

Istraživači naglašavaju da studija ne dokazuje da veći broj zuba direktno produžava život kod obolelih od raka pankreasa. Umesto toga, smatraju da gubitak zuba može biti svojevrsni pokazatelj dugoročnog zdravstvenog stanja organizma.

Gubitak zuba može biti povezan sa parodontopatijom, pušenjem, načinom ishrane, hroničnim bolestima, starenjem i dostupnošću stomatološke zaštite. Ovi faktori mogu istovremeno biti povezani sa upalom, nutritivnim statusom i sposobnošću organizma da podnese veliku operaciju i lečenje raka.

Zanimljivo je da sama sposobnost žvakanja nije bila nezavisno povezana sa preživljavanjem. To, prema istraživačima, dodatno ukazuje da broj izgubljenih zuba možda predstavlja širi pokazatelj dugoročnog zdravlja, a ne samo funkcije usne duplje.

Broj izgubljenih zuba možda predstavlja širi pokazatelj dugoročnog zdravlja, a ne samo funkcije usne duplje Foto: ViDI Studio/Shutterstock