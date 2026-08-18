Tokom operacije uklonili su kamen težak 3,1 kilogram, što odgovara težini bebe rođene u terminu i veličini otprilike nojevog jajeta

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Iz mokraćne bešike muškarca iz Šri Lanke lekari su uklonili kamen težak 3,1 kilogram, za koji veruju da je najveći do sada zabeležen kamen te vrste. Pedesetpetogodišnji pacijent primljen je u bolnicu u Trinkomaliju, na istoku zemlje nakon što je doživeo moždani udar. Međutim, tokom lečenja lekari su primetili da ima poteškoće sa mokrenjem i otkrili kamenje u njegovoj mokraćnoj bešici. Tokom operacije uklonili su kamen težak 3,1 kilogram, što odgovara težini bebe rođene u terminu i veličini otprilike nojevog jajeta.

Najveći dokumentovani kamen u mokraćnoj bešici

- Prema dostupnim podacima, ovo je najveći kamen u mokraćnoj bešici koji je ikada dokumentovan i hirurški uklonjen - rekao je za Bi-Bi-Si doktor Prahalahan Balakrišnan, koji je predvodio hirurški tim. Dodao je da je pacijent sada „veoma dobrog zdravstvenog stanja“.

Pacijent je i dalje u bolnici, gde nastavlja da prima terapiju zbog drugih zdravstvenih problema, naveli su lekari. Doktor Balakrišnan je dodao da se kamen verovatno nalazio u bešici pacijenta između pet i deset godina.

Prema podacima Ginisove knjige rekorda, najveći kamen u mokraćnoj bešici do sada je uklonjen iz pacijenta u Brazilu 2003. godine. Bio je težak 1,9 kilograma Foto: YouTube/Dr Shanthamenan

Šta je kamen u mokraćnoj bešici?

Kamenje u mokraćnoj bešici nastaje kada se minerali u urinu kristališu i pretvore u čvrste naslage. Najčešće se javlja kada se bešika ne isprazni u potpunosti, zbog čega u njoj ostaje koncentrovan urin iz kojeg mogu da se formiraju kristali.

Mali kamenčići u bešici, veličine zrna peska, mogu sami da se izbace iz organizma. Međutim, kamenje veće od jednog centimetra često blokira protok urina i zahteva medicinsku intervenciju. Kamen u mokraćnoj bešici veći od četiri centimetra smatra se džinovskim.