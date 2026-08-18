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Odgovor nije samo u imunskom sistemu već i u samim tkivima

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Zašto reumatoidni artritis često zahvata određene zglobove, dok druge uglavnom poštedi, dugo je bilo jedno od otvorenih pitanja ove bolesti. Novo istraživanje Univerziteta Oksford ukazuje da deo odgovora možda leži u razlikama među zglobovima koje nastaju još tokom razvoja pre rođenja.

Studija, objavljena u časopisu Nature Immunology, pokazala je da zglobovi koji su kasnije podložniji reumatoidnom artritisu već pre rođenja imaju drugačiju ćelijsku strukturu i građu.

Reumatoidni artritis je autoimuna bolest kod koje imunski sistem napada sinovijalnu membranu, tkivo koje oblaže unutrašnjost zgloba, izazivajući bol, otok i ukočenost. Dugotrajna upala vremenom može da ošteti hrskavicu, kosti i okolna tkiva.

Razlike postoje još pre rođenja

Istraživači su uporedili dve vrste zglobova prstiju koje se znatno razlikuju po podložnosti bolesti. Proksimalni interfalangealni (PIP) zglobovi, odnosno srednji zglobovi prstiju, često su zahvaćeni reumatoidnim artritisom, dok su distalni interfalangealni (DIP) zglobovi, smešteni najbliže vrhovima prstiju, uglavnom pošteđeni.

Otkriveno je da PIP zglobovi imaju veću količinu sinovijalnog tkiva i više PI16+ fibroblasta, specijalizovanih ćelija vezivnog tkiva. Te razlike bile su prisutne već pre rođenja.

Odgovor zašto određeni zglobovi nije samo u imunskom sistemu već i u samim tkivima Foto: Shutterstock

- Decenijama znamo da reumatoidni artritis selektivno napada određene zglobove, ali jedno od velikih neodgovorenih pitanja jeste zašto. Naši nalazi ukazuju da odgovor nije samo u imunskom sistemu već i u samim tkivima - rekao je profesor Kristofer Bakli sa Univerziteta Oksford.

Zašto su neki zglobovi ranjiviji?

Koristeći sekvenciranje pojedinačnih ćelija, naprednu analizu snimaka i 3D rendgensko snimanje visoke rezolucije, naučnici su detaljno mapirali razvoj zglobova ljudskih prstiju.

PI16+ fibroblasti bili su brojniji u zglobovima koje reumatoidni artritis češće zahvata, a pokazali su i drugačiju reakciju na signale zapaljenja. Istovremeno, sinovijalno tkivo tih zglobova bilo je veće i drugačije organizovano.