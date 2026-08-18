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Međunarodni godišnji simpozijum Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) biće održan od 29. do 31. oktobra na Kopaoniku, a ovogodišnje, 21. izdanje donosi do sada najobimniji program. Poseban fokus biće na novim regulatornim pristupima, dostupnosti i bezbednosti lekova, kliničkim ispitivanjima, ali i sve većoj ulozi digitalizacije i veštačke inteligencije u ovoj oblasti.

Program će prvi put obuhvatiti gotovo dvostruko više stručnih sesija, radionica, panela i interaktivnih sadržaja nego prethodnih godina, najavljuju organizatori.

Među centralnim temama biće regulativa humanih i veterinarskih lekova, biosimilari i novi regulatorni pristupi, klinička ispitivanja i farmakovigilanca, odnosno praćenje bezbednosti lekova nakon njihovog stavljanja u promet.

Stručnjaci će razgovarati i o medicinskim sredstvima i njihovom nadzoru, puštanju serija lekova u promet i dostupnosti terapija, kao i promenama koje donose digitalizacija i novi elektronski sistemi u regulativi lekova. Deo programa biće posvećen veštačkoj inteligenciji, digitalnoj autonomiji i elektronskim uslugama, kao i održivosti farmaceutskog i regulatornog sistema.

Među glavnim temama biće bezbednost lekova, klinička ispitivanja i novi pristupi u njihovoj regulativi Foto: Zamrznuti tonovi/Shutterstock

Na Kopaoniku se očekuju predstavnici Američke uprave za hranu i lekove (FDA), Evropske agencije za lekove (EMA), Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i Evropskog direktorata za kvalitet lekova i zdravstvenu zaštitu (EDQM), kao i regulatornih agencija iz regiona, Evrope i drugih delova sveta.