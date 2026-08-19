Kardiovaskularne bolesti ne zaobilaze ni decu, a kod najtežih oblika srčane slabosti sistemi mehaničke potpore mogu biti presudni za život

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U Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta razvija se Republički centar za srčanu slabost i mehaničku potporu, s ciljem da poveže stručnjake i zdravstvene ustanove širom Srbije. Kardiovaskularne bolesti ne zaobilaze ni decu, a kod najtežih oblika srčane slabosti sistemi mehaničke potpore mogu biti presudni za život.

Veštačko srce za dete od 14 godina

Prof. dr Vladislav Vukomanovićdirektor Insituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u razgovoru za RTS kaže da je višegodišnja ideja o formiranju centra za lečenje najtežih oblika srčane slabosti kod dece dobila podršku Ministarstva zdravlja. Centar će se baviti pacijentima sa urođenim srčanim manama, ali i stečenim i urođenim bolestima srca i krvnih sudova.

- Uvod i prolog u takav jedan centar bilo je ugrađivanje takozvanih ‘veštačkih srca’ još kod devojčice od 14 godina, gde je jedan uređaj menjao funkciju leve komore. Imali smo ugrađivanje takozvanog totalnog veštačkog srca kod dečaka iz Sarajeva. Intervencija je uspešno urađena i on je otpušten kući - rekao je Vukomanović.

Uvod i prolog u takav jedan centar bilo je ugrađivanje takozvanih ‘veštačkih srca’ još kod devojčice od 14 godina Foto: Petar Aleksić

Most do transplantacije

- Teške bolesti srčanog mišića kod dece mogu nastati, između ostalog, kao posledica upale srčanog mišića, dok su urođene srčane mane relativno česte. Novi centar trebalo bi da obezbedi savremeno lečenje pacijenata u završnoj fazi srčane slabosti. Centar je apsolutno neophodan da na najsavremeniji način pokrije lečenje tih bolesnika u takozvanoj end-stejdž srčanoj insuficijenciji, odnosno u završnoj fazi srčane insuficijencije - istakao je dr Vukomanović.

Bolnice iz cele Srbije deo konzilijuma

Ističe da će centar povezati više zdravstvenih ustanova u Srbiji. U konzilijumu će biti predstavnici Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, kao i bolnica iz Kragujevca, Niša i Novog Sada. Zajedno će razmatrati slučajeve pacijenata kojima je potrebna mehanička potpora cirkulaciji.

- Na taj način ćemo imati mogućnost da im pravovremeno pružimo ono što bi im spasilo život i što bi im omogućilo, u perspektivi, da dođe do transplantacije srca - rekao je doktor.

Institut će sarađivati sa bolnicom Friman u Njukaslu Foto: Shutterstock

Edukacija lekara i medicinskog osoblja

Za rad centra planirana je i dodatna edukacija medicinskog osoblja.

- Institut će sarađivati sa bolnicom Friman u Njukaslu, koja ima veliko iskustvo u transplantaciji srca kod dece.Taj partnerski odnos razvijaćemo u smislu edukacije, kontinuirane edukacije naših ljudi, sestara, perfuzera i lekara, pri čemu ćemo usvojiti one najsavremenije stavove i iskustva koja već oni imaju- rekao je doktor Vukomanović.

Srčane mane mogu se otkriti i pre rođenja

Urođene srčane mane danas se mogu otkriti još tokom trudnoće. Prenatalna dijagnostika omogućava da se unapred pripremi način zbrinjavanja deteta nakon rođenja.

- To se radi u Beogradu u saradnji sa našim ginekološko-akušerskim klinikama. Imamo kontinuiranu i dugogodišnju saradnju, tako da deca iz porodilišta dolaze kod nas, obavljaju se interventne kardiološke, odnosno kardiohirurške procedure, i mnogi od njih odu zdravi - napominje doktor.

Upozoravajući simptomi mogu biti bol u grudima, povišena telesna temperatura, brzo zamaranje i nedostatak daha Foto: Shutterstock

Bol u grudima, zamaranje i nedostatak daha

Kod starije dece, upozoravajući simptomi mogu biti bol u grudima, povišena telesna temperatura, brzo zamaranje i nedostatak daha. U takvim slučajevima roditelji bi trebalo da se obrate izabranom lekaru, koji će proceniti da li je potreban pregled kardiologa.

Direktor Instituta najavio je i da će od ponedeljka početi razgovori sa građanima o problemima i mogućim rešenjima u funkcionisanju ustanove.

- Cilj je da vidimo koji su problemi, kako ih rešavati. Građani mogu da daju najbolje predloge, nekada čak i u tom organizacionom smislu šta treba uraditi. Razgovor je lekovit", istakao je dr Vladislav Vukomanović, direktor Instituta za majku i dete "Vukan Čupić".