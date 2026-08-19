Mogućnost neposrednog razgovora sa direktorima i rukovodstvom uvedena je i u brojnim zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Termine za prijem građana objavili su, između ostalih, Zdravstveni centar Valjevo, Zdravstveni centar Užice, Zdravstveni centar Vranje i Zdravstveni centar Loznica, dok je prijem građana organizovan i u Domu zdravlja Niš.

Informacije o terminima, načinu prijavljivanja i eventualnom prethodnom zakazivanju građani mogu da pronađu na sajtovima i zvaničnim kanalima svojih zdravstvenih ustanova.