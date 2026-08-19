Imate problem sa zdravstvenom zaštitom? Direktori ustanova otvaraju vrata građanima širom Srbije
Građani širom Srbije poslednjih dana dobijaju novu mogućnost da probleme na koje nailaze tokom lečenja, pitanja o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, ali i predloge i primedbe na rad zdravstvenih ustanova iznesu direktno njihovim rukovodiocima. Inicijativi Ministarstva zdravlja pridružuje se sve više kliničkih centara, instituta, zavoda i zdravstvenih centara, a termini i način zakazivanja razlikuju se od ustanove do ustanove.
Negde je dovoljno doći u unapred određenom terminu, dok je u drugim ustanovama razgovor potrebno prethodno zakazati telefonom ili mejlom. Izdvajamo gde i na koji način građani mogu da razgovaraju sa direktorima nekih od najvećih zdravstvenih ustanova.
Univerzitetski klinički centar Srbije
Građani koji žele razgovor sa v. d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije zahtev treba da pošalju na adresu prijemgradjana@kcs.ac.rs. U mejlu je potrebno navesti ime i prezime, broj telefona i razlog obraćanja, a nakon obrade zahteva građani će putem mejla dobiti termin razgovora.
UKCS je naglasio da se zahtevi za prijem upućuju isključivo preko navedene elektronske adrese.
Institut „Batut“
Od 25. avgusta, svakog utorka od 12 do 15 časova, u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ biće organizovana „Otvorena vrata“ v. d. direktorke prof. dr Verice Jovanović.
Građani će sa direktorkom moći da razgovaraju o preventivnim uslugama Instituta, preventivnim i skrining pregledima i drugim merama za očuvanje zdravlja. Razgovor se zakazuje svakog radnog dana od 15 do 17 časova na broj 060/012-0015.
Institut za majku i dete
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ odredio je za razgovore sa građanima ponedeljak od 11 do 14 časova. Roditelji i drugi građani tada mogu lično da postave pitanja direktoru Instituta prof. dr Vladislavu Vukomanoviću o problemima koji ih interesuju, ali i da iznesu predloge za unapređenje zdravstvene zaštite dece u ovoj ustanovi.
UKC Kragujevac
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac prof. dr Slobodan Milisavljević sa saradnicima razgovaraće sa građanima svakog utorka od 8.30 do 11.30 časova u prostorijama Uprave.
Mogućnost neposrednog razgovora sa direktorima i rukovodstvom uvedena je i u brojnim zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Termine za prijem građana objavili su, između ostalih, Zdravstveni centar Valjevo, Zdravstveni centar Užice, Zdravstveni centar Vranje i Zdravstveni centar Loznica, dok je prijem građana organizovan i u Domu zdravlja Niš.
Informacije o terminima, načinu prijavljivanja i eventualnom prethodnom zakazivanju građani mogu da pronađu na sajtovima i zvaničnim kanalima svojih zdravstvenih ustanova.
U zavisnosti od problema zbog kojeg se građanin obraća, odnosno oblasti lečenja ili dijagnostike, razgovoru će prisustvovati i lekar ili član rukovodstva iz odgovarajuće oblasti. Poželjno je da se termin zakaže prethodnog dana, ponedeljkom od 7 do 15 časova, na broj 034/50-50-10.
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
Direktor Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd prima građane svakog četvrtka od 8 do 11 časova, uz prethodnu prijavu na adresu info@zdravlje.org.rs ili broj telefona 011/2078-638.
Iz Zavoda preporučuju da građani prilikom prijavljivanja navedu i temu o kojoj žele da razgovaraju, kako bi komunikacija bila efikasnija i bilo omogućeno da u predviđenom terminu bude primljen veći broj ljudi.
Izvor: Zdravlje.kurir.rs