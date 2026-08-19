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Hormon GDF15, poznat po ulozi u smanjenju apetita i regulaciji telesne težine, mogao bi da ima sasvim drugačiju funkciju - da štiti jetru od zapaljenja i fibroze (stvaranja ožiljnog tkiva). Istraživači Univerziteta Mekmaster otkrili su do sada nepoznat signalni put između mozga i jetre, a rezultati studije objavljeni su u časopisu Cell Metabolism.

Posebno je zanimljivo što je GDF15 smanjivao zapaljenje jetre i usporavao stvaranje ožiljnog tkiva nezavisno od unosa hrane, gubitka telesne težine ili količine masti u jetri. To je važno kod metaboličke disfunkcije povezane sa steatohepatitisom (MASH), kod kojeg zapaljenje i fibroza mogu da napreduju do ciroze, raka i otkazivanja jetre čak i kada se postigne značajno smanjenje telesne težine.

- Otkrili smo da GDF15 aktivira prirodni signalni put od mozga do jetre koji pomaže u suzbijanju zapaljenja i smanjenju fibroze. To menja način na koji posmatramo ovaj hormon i ukazuje da bi mogao da bude deo sopstvenog odbrambenog sistema organizma od hroničnog oštećenja jetre - rekao je prof. Gregori Stajnberg, jedan od autora studije.

Kako mozak šalje signal jetri

Istraživanje je sprovedeno na modelima miševa napravljenim tako da što vernije oponašaju MASH kod ljudi, uz primenu genetskih i farmakoloških metoda, genomike i prostorne transkriptomike. Pokazalo se da GDF15 pokreće signal iz mozga koji preko nervnog sistema dovodi do oslobađanja glukokortikoida, steroidnih hormona uključenih u metabolizam, imunsku funkciju i odgovor na stres.

GDF15 pokreće signal iz mozga koji dovodi do oslobađanja glukokortikoida, hormona važnih za metabolizam, imunitet i odgovor na stres Foto: Shutterstock

Glukokortikoidi su zatim smanjivali zapaljenje u jetri, dok je GDF15 menjao aktivnost ćelija imunskog sistema ka manje zapaljenskom stanju i usporavao fibrozu.

- Umesto da izaziva oštećenje jetre, GDF15 izgleda pomaže da se njen imunski sistem "smiri". Imunske ćelije prelaze u zaštitnije i manje aktivno stanje, čime se smanjuju zapaljenje i oštećenje - objasnio je dr Dongdong Vang, prvi autor studije.