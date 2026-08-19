Nova personalizovana mRNA terapija pokazala je u velikom kliničkom ispitivanju da može značajno da smanji rizik od povratka melanoma

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Eksperimentalna personalizovana mRNA terapija protiv raka napravila je veliki korak napred u lečenju melanoma, jednog od najopasnijih oblika raka kože.

Lek intismeran autogene, koji se razvija u saradnji kompanija Moderna i Merck, u kombinaciji sa imunoterapijom Keytruda pokazao je u kliničkoj studiji faze 3 značajno bolje rezultate od same terapije Keytruda kod pacijenata kojima je melanom prethodno hirurški uklonjen.

Rezultati su pokazali poboljšanje u dva ključna pokazatelja: vremenu tokom kojeg se bolest ne vraća i vremenu bez pojave udaljenih metastaza.

Personalizovana terapija „uči“ imunitet šta da napadne

Za razliku od klasičnih vakcina koje su namenjene prevenciji infekcija, ovaj pristup koristi mRNA tehnologiju kako bi imunskom sistemu predstavio karakteristične promene koje postoje u ćelijama tumora konkretnog pacijenta.

Zbog toga se terapija pravi individualno, na osnovu karakteristika tumora svakog pacijenta.

Cilj je da imuni sistem „nauči“ da prepoznaje i uništava ćelije melanoma koje bi eventualno mogle da prežive operaciju i kasnije izazovu povratak bolesti.

U novoj studiji, više od 1.000 pacijenata sa melanomom koji je hirurški uklonjen primilo je ili kombinaciju intismerana autogene i Keytrude ili samo Keytrudu. Terapija je primenjivana tokom približno godinu dana.

Melanom nastaje u melanocitima, ćelijama koje proizvode pigment melanin Foto: Shutterstock

Rizik od povratka bolesti bio upola manji u ranijem ispitivanju

Ovo nije prvi put da je ova terapija pokazala obećavajuće rezultate.

U ranijoj studiji faze 2b, čiji su petogodišnji rezultati predstavljeni ove godine, kombinacija intismerana autogene i Keytrude smanjila je rizik od povratka bolesti ili smrti za 49 odsto, dok je rizik od udaljenih metastaza ili smrti bio manji za 59 odsto u poređenju sa samom Keytrudom.

Novi rezultati faze 3 predstavljaju važan korak jer potvrđuju korist kombinacije u znatno većem ispitivanju i kod pacijenata sa potpuno uklonjenim melanomom stadijuma IIB do IV.

Melanom je najopasniji oblik raka kože

Melanom nastaje u melanocitima, ćelijama koje proizvode pigment melanin. Iako čini manji deo ukupnog broja slučajeva raka kože, smatra se najopasnijim oblikom jer ima veću sposobnost širenja na druge organe.

U Sjedinjenim Američkim Državama ove godine očekuje se oko 112.000 novih slučajeva melanoma, dok bi od ove bolesti moglo da premine više od 8.500 ljudi.

Poseban problem predstavlja činjenica da se melanom može vratiti i nakon što je tumor hirurški uklonjen. Zbog toga se kod pacijenata sa većim rizikom nakon operacije koriste dodatne terapije čiji je cilj uništavanje preostalih ćelija raka i sprečavanje njegovog povratka.

Na godišnjem nivou u Srbiji registrovano je oko 700 novih slučajeva melanoma, a nažalost, oko 200 osoba preminu svake godine. U poslednjih pet godina broj slučajeva povećan je za 15 odsto, što se dešava i u drugim evropskim zemljama.

Još nije poznato kada će terapija biti dostupna

Iako su rezultati faze 3 veoma značajni, intismeran autogene je i dalje eksperimentalna terapija i nije lek koji je rutinski dostupan pacijentima.

Kompanije Moderna i Merck saopštile su da će detaljniji podaci biti predstavljeni na medicinskom skupu kasnije ove godine. Tek nakon potpunog uvida u rezultate i regulatornih procedura biće moguće proceniti kada bi terapija mogla da postane dostupna u kliničkoj praksi.

Stručnjaci upozoravaju da je za konačnu procenu potrebno duže praćenje pacijenata, posebno kako bi se utvrdilo da li smanjenje rizika od povratka bolesti dugoročno dovodi i do produženja života.

Ista tehnologija ispituje se i kod drugih tumora

Rezultati kod melanoma mogli bi da budu važni i za druge vrste raka. Moderna i Merck već ispituju ovu mRNA tehnologiju u kliničkim studijama kod pacijenata sa različitim malignim bolestima, uključujući rak pluća, bešike i bubrega.

Ideja je da se imunski sistem ne samo aktivira protiv raka, već i precizno „usmeri“ na karakteristike tumora svakog pojedinačnog pacijenta.

Upravo zbog toga istraživači smatraju da personalizovane mRNA terapije predstavljaju jedan od mogućih pravaca budućnosti imunoterapije raka.

Napomena: Intismeran autogene je eksperimentalna terapija i nije zamena za standardno lečenje. Rezultati kliničkih ispitivanja ne znače da je razvijena univerzalna vakcina koja sprečava rak kože kod zdravih osoba.