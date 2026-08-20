Žene koje koriste dezogestrel ili etonogestrel treba pratiti zbog eventualne pojave znakova i simptoma meningeoma

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Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) objavila je upozorenje o blago povećanom riziku od meningeoma kod žena koje dugotrajno koriste lekove koji sadrže dezogestrel ili etonogestrel. Reč je o sintetičkim oblicima ženskog polnog hormona progesterona, odnosno progestogenima, koji se koriste u hormonskoj kontracepciji. Rizik je utvrđen kod trenutne primene ovih lekova u trajanju od najmanje godinu dana.

Meningeom je tumor koji nastaje iz moždanih ovojnica, membrana koje obavijaju mozak i kičmenu moždinu. Najčešće je dobroćudan i raste sporo, ali u zavisnosti od veličine i mesta na kojem se nalazi može da pritiska okolne strukture i izazove neurološke tegobe.

Koliki je rizik?

Prema podacima koje je objavio ALIMS, procenjuje se da se približno jedan dodatni slučaj meningeoma javlja na svakih 67.300 žena koje koriste dezogestrel. Dakle, reč je o malom povećanju rizika.

Lekovi koji sadrže dezogestrel ili etonogestrel ne treba da se primenjuju kod žena koje imaju meningeom ili su ga ranije imale. Ukoliko se meningeom dijagnostikuje tokom njihove primene, terapija mora odmah da se obustavi.

Kontraceptivne pilule mogu imati neželjene efekte, od blagih i prolaznih do ozbiljnih rizika, pa je važno njihovo korišćenje uvek uskladiti sa savetom lekara Foto: Shutterstock

Rizik može da bude veći kod žena koje su ranije koristile druge progestogene za koje je već utvrđena povezanost sa meningeomom, među kojima su ciproteron, nomegestrol, medroksiprogesteron i hlormadinon. To su takođe sintetičke hormonske supstance koje se, u zavisnosti od leka, koriste u hormonskoj kontracepciji ili lečenju različitih stanja povezanih sa hormonima.

Na koje simptome obratiti pažnju?

Žene koje koriste dezogestrel ili etonogestrel treba pratiti zbog eventualne pojave znakova i simptoma meningeoma. Oni zavise od mesta na kojem se tumor nalazi i često se razvijaju postepeno.

Među simptomima na koje treba obratiti pažnju su promene vida, gubitak sluha ili zujanje u ušima, gubitak čula mirisa, glavobolje koje se vremenom pogoršavaju, problemi sa pamćenjem, epileptični napadi i slabost ruku ili nogu.