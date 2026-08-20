Ova „pametna kapsula“ omogućava da se terapijske supstance dopreme direktno do tumorskog tkiva

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Naučnici sa Saratovskog državnog univerziteta u Rusiji, u saradnji sa kolegama iz Jermenije, razvili su „pametnu kapsulu“ koja bi mogla da omogući lasersko uništavanje tumorskih ćelija.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Current Pharmaceutical Biotechnology. Ova „pametna kapsula“ omogućava da se terapijske supstance dopreme direktno do tumorskog tkiva, bez prethodne razgradnje u organizmu.

Minimalno invazivna metoda

Tehnologija se zasniva na fotodinamičkoj terapiji - posebna supstanca, odnosno fotosenzibilizator, aktivira se laserom i stvara reaktivne kiseonične vrste koje uništavaju ćelije raka. U pitanju je minimalno invazivna metoda sa manje neželjenih efekata u odnosu na klasične agresivne terapije za lečenje tumora, navode stručnjaci.

Naučnici iz Saratova napominju da su mnoge neželjene reakcije savremenih terapija protiv raka posledica činjenice da lekovi podjednako napadaju i maligne i zdrave ćelije. Sa stanovišta očuvanja zdravog tkiva, jedan od najštedljivijih pristupa jeste fotodinamička terapija - metoda koja koristi lasersku svetlost za uništavanje tumora.





Fotodinamička terapija podrazumeva primenu fotosenzibilizatora, a zatim ozračivanje zahvaćenog područja laserom Foto: Shutterstock

Fotodinamička terapija

- Fotodinamička terapija podrazumeva primenu fotosenzibilizatora, a zatim ozračivanje zahvaćenog područja laserom. Svetlost pokreće jedinjenje da stvara reaktivne kiseonične vrste koje uništavaju ćelije raka. Ova metoda je dobra jer je minimalno invazivna i ima malo neželjenih efekata. Međutim, problem je u tome što fotosenzibilizator teško dospeva do tumora i u njemu se ne zadržava u dovoljnoj količini - rekla je Olga Inozemceva, koautor studije i viša istraživač u Laboratoriji za biomedicinsku fotoakustiku Medicinskog istraživačkog centra Saratovskog državnog univerziteta.

Inteligentni sistem za ciljanu isporuku

Istraživači iz Saratova su, zajedno sa kolegama iz Nacionalne akademije nauka Jermenije, razvili „pametnu kapsulu“ od kalcijum-karbonata i ceruloplazmina - proteina koji u organizmu prenosi jone bakra - kako bi fotosenzibilizator lakše dospeo u ćelije.

Inozemceva je objasnila da ceruloplazmin štiti fotosenzibilizator od razgradnje izazvane temperaturom i hemijskim okruženjem različitih tkiva u ljudskom organizmu.

- Kada fotosenzibilizator formira kompleks sa proteinom, oko devet od deset molekula vezuje se za ceruloplazmin. To ne samo da štiti lek od razgradnje, već otvara i nove mogućnosti: sam ceruloplazmin učestvuje u stvaranju reaktivnih kiseoničnih vrsta, čime pojačava terapijski efekat. Mineralni omotač kapsule omogućava da se protein i fotosenzibilizator dopreme upravo do tumorskih ćelija i funkcioniše poput inteligentnog sistema za ciljanu isporuku - rekla je Olga Inozemceva.