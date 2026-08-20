Besplatni dermoskopski pregledi u Brusu i Blacu: Prilika za rano otkrivanje tumora kože
Udruženje dermatovenerologa Srbije nastavlja akciju besplatnih dermoskopskih pregleda kože. Naredne stanice su Brus i Blace, a cilj akcije je prevencija i rano otkrivanje tumora kože.
U petak, 21. avgusta, građani će moći da obave pregled u Domu zdravlja u Brusu od 12 do 18 časova.
Dan kasnije, u subotu, 22. avgusta, akcija se nastavlja u Domu zdravlja u Blacu, gde će pregledi biti organizovani od 9 do 15 časova.
Organizatori pozivaju građane da iskoriste priliku i obave preventivni pregled kože.
Akcija Udruženja dermatovenerologa Srbije organizuje se u različitim mestima širom Srbije, posebno u sredinama u kojima nema dovoljno specijalista dermatovenerologije. Tokom ranijih ovogodišnjih akcija preventivni pregledi omogućili su da budu otkrivene i ozbiljne promene na koži, uključujući melanome i druge karcinome kože.
Izvor: Instagram udruzenje_dermatovenerologa/Zdravlje.kurir.rs
Eksperimentalna mRNA terapija sprečava povratak melanoma: Veliki pomak u lečenju najopasnijeg raka kože