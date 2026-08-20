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Dermoskopija omogućava pregled promena na koži koje se golim okom ne vide dovoljno detaljno

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Udruženje dermatovenerologa Srbije nastavlja akciju besplatnih dermoskopskih pregleda kože. Naredne stanice su Brus i Blace, a cilj akcije je prevencija i rano otkrivanje tumora kože.

U petak, 21. avgusta, građani će moći da obave pregled u Domu zdravlja u Brusu od 12 do 18 časova.

Dan kasnije, u subotu, 22. avgusta, akcija se nastavlja u Domu zdravlja u Blacu, gde će pregledi biti organizovani od 9 do 15 časova.

Organizatori pozivaju građane da iskoriste priliku i obave preventivni pregled kože.