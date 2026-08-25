Kod muškaraca koji su pili pivo infarkt se, u proseku, javljao nešto ranije: procenjeno vreme do događaja bilo je 28,5 godina, naspram 29,1 godine kod onih koji nisu pili pivo

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Nova studija, zasnovana na čak 30 godina praćenja, pokazala je da su konzumiranje alkohola i vrsta alkoholnog pića povezani sa različitim ishodima kada je reč o smrtnosti i riziku od infarkta miokarda. Ipak, istraživači naglašavaju da rezultati ne dokazuju da alkohol štiti zdravlje niti da direktno izaziva srčani udar.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Scandinavian Journal of Primary Health Care, obuhvatilo je 973 muškarca iz Švedske, starosti između 45 i 50 godina na početku studije 1993. godine. Svi su bili zaposleni u kompaniji Volvo u Geteborgu, a njihovo zdravstveno stanje praćeno je do kraja 2023. godine.

Tokom perioda praćenja, 237 učesnika je preminulo, 100 je doživelo infarkt miokarda, a 89 moždani udar.

Alkohol i smrtnost

Muškarci koji su konzumirali alkohol imali su, prema rezultatima studije, nižu ukupnu smrtnost u poređenju sa onima koji nisu pili. Kaplan-Meier analiza pokazala je da je procenjeno prosečno vreme do smrti bilo 28,1 godinu kod konzumenata alkohola, naspram 26,8 godina kod onih koji nisu pili.

Kod konzumenata vina procenjeno prosečno vreme do smrti iznosilo je 28,5 godina, dok je kod onih koji nisu pili vino bilo 27,1 godinu.

Međutim, ove rezultate treba tumačiti sa velikim oprezom. Grupe ispitanika razlikovale su se po bračnom statusu, zanimanju i drugim socioekonomskim karakteristikama, što može uticati na zdravstvene ishode.

Pivo povezano sa većim rizikom od infarkta

Najzanimljiviji rezultat odnosio se na pivo. Infarkt je doživelo 12 odsto muškaraca koji su pili pivo, u poređenju sa 7 odsto onih koji ga nisu konzumirali. To odgovara približno 70 odsto većim izgledima za infarkt kod konzumenata piva u ovoj grupi.

Kod muškaraca koji su pili pivo infarkt se, u proseku, javljao nešto ranije: procenjeno vreme do događaja bilo je 28,5 godina, naspram 29,1 godine kod onih koji nisu pili pivo.

Za vino nije pronađena statistički značajna povezanost sa rizikom od infarkta.

Kod muškaraca koji su pili pivo infarkt se, u proseku, javljao nešto ranije Foto: Profimedia

Nije pronađena značajna veza sa moždanim udarom

Istraživači nisu utvrdili značajnu povezanost između ukupne konzumacije alkohola, piva ili vina i rizika od moždanog udara.

Rezultati ne znače da je alkohol zdrav

Autori naglašavaju da je reč o opservacionoj studiji, što znači da ona može pokazati povezanost između određenih faktora, ali ne može dokazati uzročno-posledičnu vezu.

U istraživanju su učestvovali uglavnom sredovečni švedski muškarci sa stabilnim zaposlenjem, dok su podaci o konzumiranju alkohola delimično zasnovani na ličnim izjavama učesnika. Pored toga, navike u ishrani, fizička aktivnost, društveni status i druge životne okolnosti mogli su se menjati tokom tri decenije.

Zato se rezultati ne mogu tumačiti kao preporuka da ljudi počnu da piju alkohol radi dužeg života ili zaštite srca.

Usvajanjem ovih navika možete zaštititi srce i smanjiti rizik od srčanog udara Foto: Shutterstock

Zaključak