U starijem životnom dobu prelomi često sporije zarastaju, otežavaju bezbedno kretanje i povećavaju rizik od budućih povreda.

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Besplani pregled provere gustine kostiju biće organizovan u četvrtak, 27.08.2026. godine, u periodu od 07:00 do 19:00 časova u Domu zdravlja Niš. Pregled je deo akcije „Otvorena vrata za denzitometriju“, a lekari pozivaju sve zainteresovana da dođu na pregled i time spreče nastanak komplikacija usled gubitka koštane gustine.

Šta je denzitometrija?

Denzitometrija je bezbolan, brz i precizan način za rano otkrivanje promena koštane mase, u cilju prevencije preloma, unapređenja zdravlja kostiju, kao i praćenja efekta lečenja. To je jedini način za dijagnostikovanje osteopenije i osteoporoze.

Prema uputstvu Svetske zdravstvene organizacije, denzitometrija se radi na dva mesta, a to su kuk i kičmeni stub.

Denzitometrija se radi na dva mesta, a to su kuk i kičmeni stub Foto: Shutterstock