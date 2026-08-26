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Besplani pregled provere gustine kostiju biće organizovan u četvrtak, 27.08.2026. godine, u periodu od 07:00 do 19:00 časova u Domu zdravlja Niš. Pregled je deo akcije „Otvorena vrata za denzitometriju“, a lekari pozivaju sve zainteresovana da dođu na pregled i time spreče nastanak komplikacija usled gubitka koštane gustine.

Šta je denzitometrija?

Denzitometrija je bezbolan, brz i precizan način za rano otkrivanje promena koštane mase, u cilju prevencije preloma, unapređenja zdravlja kostiju, kao i praćenja efekta lečenja. To je jedini način za dijagnostikovanje osteopenije i osteoporoze.

Prema uputstvu Svetske zdravstvene organizacije, denzitometrija se radi na dva mesta, a to su kuk i kičmeni stub.

Žena stoji uspravno, a preko područja karlice i kuka prikazan je medicinski ilustrativni prikaz kostura, pri čemu je desni kuk naglašen crvenom bojom kao znak bola ili upale
Denzitometrija se radi na dva mesta, a to su kuk i kičmeni stub Foto: Shutterstock

Procedura traje dvadesetak minuta, potrebno je mirovanje, a posebno prilikom pozicioniranja DEXA skenera iznad regije koja se ispituje. Rezultate tumači lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije koji je edukovan za tu vrstu pregleda. Na osnovu rezultata određuje se dalje lečenje, ako je neophodno.

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Izvor: domzdravljanis.co.rs/ zdravje. kurir.rs

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