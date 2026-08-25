Lekar kažu da je na ovaj način sam operativi zahvat brži i mnogo sigurniji. Napominju da su greške koje detektuje sam robot minimalne i manje od jednog milimetra

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Hirurški tim Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC Republike Srpske izveo je operativni zahvat ugradnje proteze kolena uz asistenciju robota. Lekar kažu da je na ovaj način sam operativi zahvat brži i mnogo sigurniji. Napominju da su greške koje detektuje sam robot minimalne i manje od jednog milimetra. Ovo je prva robotski asistirana operacija u Bosni i Hercegovini.

Nova era operacije kolena

Prema rečima doc. dr Nikole Šobota, v. d. generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, ovo je prilika da se najavi jedan od velikih poduhvata Klinike za ortopediju i traumatologiju i da robotska hirurgija počinje u UKC-u, te da je njihova Klinika prva koja je uradila robotski asistiranu operaciju.

- Želim da čestitam mojim kolegama na zalaganju i požrtvovanosti i siguran sam da će ovo doneti novi nivo usluge i na samoj Klinici za ortopediju. Počeli smo i ovo je jedan od prvih koraka u robotskoj hirurgiji - rekao je v. d. generalnog direktora UKC Republike Srpske dr Nikola Šobot.

Ranije su proteze kraće trajale, bile su izrađene od jednih materijala, a sada su napravljene od drugih, čvršćih i kvalitetnijih materijala. Životni vek proteze sada je duži od 20, 25 i 30 godina Foto: Shutterstock

Za dr Nemanju Tomića, specijalistu ortopedije i traumatologije iz Klinike za ortopediju i traumatologiju, velika je čast što je njihova ustanova počela sa robotskom hirurgijom.

- Da se vratimo samo nekoliko koraka unazad, mi već 20 godina na našoj Klinici uspešno operišemo i ugrađujemo proteze kolena i za tih 20 godina same proteze i koncept proteza su se menjali. Ranije su proteze kraće trajale, bile su izrađene od jednih materijala, a sada su napravljene od drugih, čvršćih i kvalitetnijih materijala. Životni vek proteze sada je duži od 20, 25 i 30 godina. Međutim, uvođenjem novih operativnih zahvata u smislu robotske i robotski asistirane hirurgije, sada imamo potpuno nov koncept i filozofiju ugradnje proteza. Sada smo mnogo brži i mnogo sigurniji u operativni zahvat. Greške koje detektuje sam robot minimalne su i manje od jednog milimetra - rekao je dr Nemanja Tomić.

Ovo je budućnost i nadam se da ćemo mi postati ne samo pioniri u BiH već i da ćemo u perspektivi postati trening centar za čitavu ovu oblast Foto: foto ukc republike srpske

Prva robotska hirurgija u BiH

Dr Vladimir Anđić, specijalista ortopedije i traumatologije, istakao je da je velika čast i zadovoljstvo što su prvi u BiH koji su izveli bilo koji tip robotske hirurgije. Naime, robot kojim raspolažu najnovija je generacija robotske tehnologije i kao takav ima brojne prednosti.

- Jedna od prednosti je to što mi operateri preoperativno ne moramo da radimo nikakve dodatne dijagnostičke procedure u vidu CT dijagnostike sa 3D rekonstrukcijom, već robot putem svojih senzora i mehanizama koje ima u sebi pravi 3D prikaz samog ekstremiteta. To nam omogućava da implante koje planiramo da ugradimo postavimo u približno isti anatomski položaj i da pacijentu omogućimo da ima približnu bioanatomiju koju je imao pre operacije - navodi doktor.

UKC Republike Srpske kao centar robotske hirurgije

Ortopedi kažu da su sa robotom mnogo preciznij. Operativna tehnika je takva da pre bilo kakvih rezova pomoću robota određuju veličinu implanta, njegovu poziciju i orijentaciju, a cilj je da se oštećenje tkiva kolena svede na najmanju moguću meru.