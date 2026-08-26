Dobra vest je da napredujemo u razumevanju osnovnih uzroka srčanih udara i najboljih načina za njihovo lečenje, a jedan od tih načina mogao bi da bude pružanje pomoći telu u njegovom sopstvenom oporavku.

- Ovi rezultati pozicioniraju kapilarnu arterijalizaciju kao centralni mehanizam endogene revaskularizacije i predstavljaju potencijalnu terapijsku strategiju za ishemijsku bolest srca - pišu istraživači.