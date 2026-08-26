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Studija na miševima dovodi u pitanje dugogodišnje shvatanje o tome kako srce nakon srčanog udara stvara nove krvne sudove koji mogu da zaobiđu blokiranu arteriju.

Vaše srce može da izgradi sopstveni bajpas nakon srčanog udara

Istraživači iz Kine otkrili su da novi krvni sudovi, koji mogu da funkcionišu poput prirodnih bajpasa, nastaju prvenstveno iz kapilara – najmanjih krvnih sudova u organizmu, a ne iz arterija sa debelim zidovima.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Science.

Do sada se uglavnom smatralo da se kolateralni koronarni krvni sudovi formiraju tako što se postojeće arterijske veze šire kao odgovor na promene u protoku krvi nakon začepljenja ili suženja arterije. Novija istraživanja pokazala su da ovi krvni sudovi mogu nastati i potpuno novim putem, odnosno „de novo“, ali mehanizam tog procesa do sada nije bio dovoljno jasan.

Kako bi utvrdili odakle potiču ćelije novih krvnih sudova, istraživači su koristili genetski modifikovane miševe i metode za praćenje porekla ćelija.

Pokazalo se da većina ćelija koje grade kolateralne krvne sudove potiče upravo iz ćelija koje oblažu kapilare.

Istraživači su zatim ispitali i mogućnost podsticanja ovog procesa. Korišćenjem iRNK za isporuku VEGF-A, proteina koji ima važnu ulogu u rastu krvnih sudova, značajno je podstaknuto stvaranje funkcionalnih kolateralnih arterija kod miševa.

Istovremeno je zabeleženo i bolje obnavljanje oštećenog srčanog tkiva.

Dobra vest je da napredujemo u razumevanju osnovnih uzroka srčanih udara i najboljih načina za njihovo lečenje, a jedan od tih načina mogao bi da bude pružanje pomoći telu u njegovom sopstvenom oporavku.

- Ovi rezultati pozicioniraju kapilarnu arterijalizaciju kao centralni mehanizam endogene revaskularizacije i predstavljaju potencijalnu terapijsku strategiju za ishemijsku bolest srca - pišu istraživači.

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Vaše srce zapravo može da izgradi sopstveni bajpas nakon srčanog udara Foto: Shutterstock

Potencijal za nove terapije

Nalazi otvaraju mogućnost da se mehanizam kojim kapilare prelaze u veće, funkcionalne krvne sudove u budućnosti iskoristi za razvoj novih pristupa u lečenju srčanih oboljenja.

Ipak, važno je naglasiti da su rezultati za sada dobijeni na miševima. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li se isti proces odvija i kod ljudi i da li bi ovakav pristup mogao da bude bezbedan i efikasan u terapiji srčanih bolesti.

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