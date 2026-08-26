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Prvi slučajevi malih boginja potvrđeni su u Srbiji, dok se najzaraznija bolest ponovo širi u Bugarskoj, sa više od 500 potvrđenih slučajeva, prenose tamošnji mediji. Ozbiljna je situacija i na Kosovu i Metohiji, gde je registrovano blizu 200 slučajeva, a samo za nedelju dana potvrđeno je 25 novih slučajeva obolevanja od morbila.

Najzaraznija bolest Male boginje su jedna od najzaraznijih bolesti. Na primer, ako se u sobi od 10 ljudi nalazi samo jedna inficirana osoba, ona može u kratkom roku da zarazi svih devet osoba. Virus morbila ostaje u vazduhu dva sata nakon odlaska obolele osobe i za to vreme može zaraziti osobe iz okoline, kažu lekari. Virus se širi kapljičnim putem (govor, kašalj, kijanje) i direktnim kontaktom. Oboleli su zarazni četiri dana pre i četiri dana posle izbijanja ospe, objašnjavaju stručnjaci.

Vakcinacija se ne sme izbegavati

Prof. dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, rekla je u razgovoru za RTS da je u Srbiji epidemiološka situacija trenutno stabilna, ali i da zdravstveni sistem pojačano prati njeno kretanje.

- Situacija na teritoriji Srbije je stabilna. Prema izveštajima zdravstvenih ustanova tokom prethodne nedelje, potvrđen je jedan slučaj morbila. To znači da smo stalno na oprezu – kao zdravstveni sistem, zdravstveni radnici i kao društvo. Veoma je važno da u zajednici, posebno kada su u pitanju školska deca, obuhvat vakcinacijom protiv malih boginja, rubeole i zaušaka bude 95 odsto. Vakcinacija se ne sme izbegavati - istakla je profesorka.

Obuhvat vakcinacijom

Kaže da svako dete koje navrši godinu dana treba da primi prvu dozu MMR vakcine, dok je pre polaska u školu vreme za drugu dozu.

Prema našim podacima, u prethodnoj godini obuhvat prvom dozom bio je prilično nedovoljan – 73 odsto ciljne populacije. To se kasnije nadoknadi do polaska u školu, pa je obuhvat drugom dozom 91 odsto. Ipak, mi težimo obuhvatu od 95 odsto. Zato podsećam roditelje da ovu vakcinaciju ne treba izbegavati. Ona predstavlja zaštitu kako svakog deteta pojedinačno, tako i celokupnog kolektiva - navela je sagovornica.

U prethodnoj godini obuhvat prvom dozom bio je prilično nedovoljan – 73 odsto ciljne populacije Foto: Shutterstock

Vakcina se može primiti u domovima zdravlja

Vakcina uvek ima i snabdevanje je stabilno. Ono što je potrebno jeste da roditelj, kada je dete zdravo, ode kod izabranog pedijatra i dogovori se o vakcinaciji. To je zaštita u koju se ulaže, koja se preporučuje i koja štiti zdravlje kako sopstvenog deteta, tako i dece u njegovom okruženju - rekla je profesorka.

Gde je registrovan slučaj morbila?

Bilo je više od 200 slučajeva morbila, ali neretko se postavlja pitanje gde je registrovan aktuelni slučaj i koliko je situacija ozbiljna.

- Jedan slučaj je registrovan na teritoriji okruga u kojem je obuhvat imunizacijom inače nizak. Zbog toga apelujemo da se i u Novom Pazaru, Tutinu, ali i u svim drugim sredinama, uključujući Beograd, posveti pažnja potpunoj imunizaciji koja je neophodna. Registracija svakog slučaja malih boginja povećava pažnju epidemioloških službi i sprovodi se pooštren epidemiološki nadzor. Podsetila bih da smo samo tokom 2024. godine imali više od 200 slučajeva malih boginja, a to ne mora da se dešava - rekla je prof. Verica Jovanović.

Šta ako putujete u Bugarsku?

Velika epidemija 2017. i 2018. godine imala je i smrtne ishode.

- Situacija koja je trenutno zabeležena u Bugarskoj, sa više od 500 potvrđenih slučajeva malih boginja, takođe predstavlja određenu vrstu rizika. Zato svi turisti koji odlaze tamo, pogotovo oni koji putuju sa malom decom, treba da obrate pažnju na ličnu zaštitu. Vakcinacija je preduslov za sve aktivnosti koje zajedno sprovodimo. Ona nas štiti i zato preporučujemo da se posveti pažnja prevenciji i kalendaru imunizacije - naglasila je profesorka.





Situacija koja je trenutno zabeležena u Bugarskoj, sa više od 500 potvrđenih slučajeva malih boginja, takođe predstavlja određenu vrstu rizika. Foto: Shutterstock

Promene su i u kalendaru imunizacije, nova vakcina za starije osnovce

Dobili smo novi pravilnik koji nam daje okvir za novi trogodišnji plan obavezne imunizacije koji će se sprovoditi na teritoriji Republike Srbije. U toku su pripreme za proces javne nabavke. Želimo da u kontinuitetu obezbedimo celokupan program za sprovođenje obavezne imunizacije. To znači da će se u sedmom, odnosno osmom razredu osnovne škole davati vakcina koja u svom sastavu sadrži acelularnu komponentu protiv pertusisa, odnosno velikog kašlja. To je veoma značajno za zaštitu dece, ali i za zaštitu trudnica - istakla je profesorka.

Jedanaest slučajeva groznice Zapadnog Nila

- U epidemiološkom nadzoru svake sezone, od juna do novembra, registrujemo određen broj slučajeva. Ove godine imamo relativno blagu sezonu, ali za svaku osobu kojoj se infekcija dogodi to uopšte nije blaga situacija. Do ovog trenutka, od početka juna, registrovano je 11 slučajeva groznice Zapadnog Nila. Od toga je 10 slučajeva bilo neuroinvazivno i zahtevalo je bolničko lečenje. Često je reč o meningitisu ili encefalitisu, dakle o težim oblicima bolesti, bez obzira na godine starosti - rekla je doktorka.