Pregledi obuhvataju dopler krvnih sudova vrata, internistički pregled sa EKG-om i stomatološki pregled, prijavite se pozivom na brojeve 011/3611-581 i 066/278-777, u periodu od 7 do 13 časova

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Besplatni pregledi, koji obuhvataju dopler krvnih sudova vrata, internistički pregled sa EKG-om i stomatološki pregled, biće dostupni građanima u subotu, 29. avgusta, u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnica Srbije“.

Kako da se prijavite?

Prijave za nove besplatne preventivne zdravstvene preglede, u cilju očuvanja zdravlja, koje sprovodi Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnica Srbije“, počinju danas, dok će besplatni pregledi za stanovnike opštine Savski venac biti organizovani u subotu, 29. avgusta, u periodu od 7 do 13 časova.

Pregledi obuhvataju dopler krvnih sudova vrata, internistički pregled sa EKG-om i stomatološki pregled. Prijavite se pozivom na brojeve 011/3611-581 i 066/278-777, u periodu od 7 do 13 časova, do petka.

Kome se savetuje dopler krvnih sudova vrata?

Direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnica Srbije“ Vlado Batnožić rekao je da se na dopler krvnih sudova vrata obično upućuju pacijenti koji osećaju slabost i trnjenje ruku, nogu ili lica, imaju poremećaj vida, kratkotrajni gubitak govora, krizu svesti, vrtoglavice ili probleme sa koncentracijom.

Pregled se savetuje i svim osobama starijim od 50 godina koje imaju kardiovaskularne bolesti ili genetsku sklonost ka njima. Doplerom krvnih sudova vrata, odnosno karotida, mogu se uočiti suženje, začepljenje i proširenje krvnih sudova vrata, koji mogu biti uzrok moždanog udara, rekao je Batnožić i dodao da je u pitanju neinvazivna dijagnostička metoda.

Na dopler krvnih sudova vrata obično se upućuju pacijenti koji osećaju slabost i trnjenje ruku, nogu ili lica, imaju poremećaj vida, kratkotrajni gubitak govora, krizu svesti, vrtoglavice ili probleme sa koncentracijom Foto: Shutterstock

Kada da se javite internisti?

Druga usluga je pregled lekara specijaliste interne medicine, koji podrazumeva detaljan pregled celog organizma, sa posebnim osvrtom na sisteme unutrašnjih organa, kao što su srce i krvni sudovi, pluća, bubrezi, organi za varenje i žlezde sa unutrašnjim lučenjem.

- U toku pregleda specijalista interne medicine radi pregled svih sistema organa. Pregled obuhvata i pregled stomaka i koštano-zglobnog sistema. Uz ovu vrstu pregleda određuju se i mere arterijski krvni pritisak, elektrokardiografija – EKG i pulsna oksimetrija – merenje zasićenosti krvi kiseonikom. Na pregled kod specijaliste interne medicine trebalo bi da se javi osoba koja ima bol u grudima, nedostatak vazduha, kratak dah, bol u trbuhu, glavobolju, visok ili nizak pritisak, koja se zamara, ima bolove u zglobovima, lupanje ili preskakanje srca, pojačano znojenje, oticanje nogu, naglo dobijanje ili gubljenje na kilaži, tegobe sa varenjem ili mokrenjem - rekao je Batnožić.

Na pregled kod specijaliste interne medicine trebalo bi da se javi osoba koja ima bol u grudima, nedostatak vazduha, kratak dah, bol u trbuhu, glavobolju, visok ili nizak pritisak Foto: Shutterstock

I kod stomatologa

Još jedan od pregleda koji će biti dostupni u subotu jeste pregled kod stomatologa i uklanjanje zubnog kamenca. U pitanju je potpuno bezopasna intervencija koja ne oštećuje zube.