Daraxonrasib je prva ciljana terapija iz nove klase RAS(ON) inhibitora i uzima se u obliku tablete jednom dnevno

Slušaj vest

Američka uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je novi lek za rak pankreasa. Prvi lek ove vrste u obliku tablete, daraxonrasib, mogao bi skoro da udvostruči vreme preživljavanja pacijenata sa uznapredovalim metastatskim rakom pankreasa, bolešću poznatom po visokoj stopi smrtnosti i teškom lečenju, kažu stručnjaci. Lek daraxonrasib predstavljen je ranije, krajem maja i početkom juna ove godine, a FDA ga je sada i zvanično odobrila.

Daraxonrasib je prva ciljana terapija iz nove klase RAS(ON) inhibitora i uzima se u obliku tablete jednom dnevno.

Rezultati bez presedana

Rak pankreasa je izuzetno podmukla bolest koja se teško leči i često otkriva tek u kasnoj fazi, kada se maligne ćelije već prošire na druge delove tela.

Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je prvi oralni lek ove vrste za lečenje uznapredovalog metastatskog raka pankreasa. Stručnjaci smatraju da svakodnevno uzimanje daraxonrasiba predstavlja značajan napredak u lečenju pacijenata sa ovom izuzetno teškom bolešću.

- Ovaj lek pokazao je rezultate bez presedana u oblasti u kojoj postoji velika potreba za novim mogućnostima lečenja - izjavio je Angelo de Claro, lekar i direktor FDA Centra za izvrsnost u onkologiji.

Bolesti pankreasa, uključujući i rak, mogu izazvati vidljive promene na koži Foto: Shutterstock

Jedna od najtežih vrsta raka za lečenje

Rak pankreasa se najčešće dijagnostikuje u kasnijim fazama bolesti, zbog čega spada među najteže vrste raka za lečenje. Ukupna stopa petogodišnjeg preživljavanja iznosi svega oko 14 odsto, a još je niža kada se rak proširi, odnosno metastazira, na druge delove tela.

Novi lek bi mogao značajno da promeni situaciju. Prema rezultatima kliničkog ispitivanja faze 3, objavljenim u maju 2026. godine u časopisu The New England Journal of Medicine, daraxonrasib može gotovo da udvostruči vreme preživljavanja osoba sa uznapredovalim metastatskim rakom pankreasa u poređenju sa standardnim hemoterapijskim lečenjem.

Nova nada za obolele

Ispitivanje je finansirala farmaceutska kompanija Revolution Medicines, a rezultati su predstavljeni na godišnjem sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju (ASCO) 2026.

Postoji nova nada za obolele od raka pankreasa, kaže Andrew Hendifar, lekar i glavni istraživač studije, medicinski direktor Kancelarije za klinička ispitivanja raka i Grupe za istraživanje gastrointestinalnih tumora u medicinskom centru Cedars-Sinai u Los Anđelesu.

- Prvi put imamo lek koji može značajno da produži život pacijentima sa rakom pankreasa. Uz dalja istraživanja i napredak, budućnost izgleda mnogo svetlije - dodaje on.

Lek je veoma efikasan, a pritom se uzima u obliku tablete, što ga čini prvim oralnim lekom za rak pankreasa ove vrste Foto: Shutterstock

Novi lek skoro udvostručio vreme preživljavanja

U kliničkom ispitivanju učestvovalo je 500 pacijenata sa metastatskim adenokarcinomom pankreasnih kanala (mPDAC). Ovaj tip raka pankreasa čini više od 90 odsto svih slučajeva bolesti. Pacijenti su nasumično raspoređeni tako da primaju ili daraxonrasib u obliku tablete jednom dnevno ili hemoterapiju.

Medijana preživljavanja iznosila je: 13,2 meseca kod pacijenata koji su uzimali daraxonrasib; 6,7 meseci kod pacijenata koji su primali hemoterapiju.

- Lek je veoma efikasan, a pritom se uzima u obliku tablete, što ga čini prvim oralnim lekom za rak pankreasa ove vrste - navodi dr Hendifar.

Teške neželjene reakcije prijavilo je oko 62 odsto učesnika koji su primali daraxonrasib, u poređenju sa oko 70 odsto onih koji su primali hemoterapiju. U ranijim kliničkim ispitivanjima faze 1 i 2 među prijavljenim neželjenim efektima daraxonrasiba bili su osip, proliv, upala sluzokože usta i grla i umor.

Kako novi lek deluje?

Daraxonrasib cilja mutacije gena KRAS, za koji dr Hendifar navodi da je odgovoran za oko 92 odsto slučajeva raka pankreasa. Mutacije ovog gena povezane su i sa određenim slučajevima raka debelog creva, pluća i drugih malignih bolesti.

Kada mutirani KRAS gen podstakne ćelije da se nekontrolisano dele i rastu, može doći do razvoja raka. Daraxonrasib deluje na RAS signalni put, uključujući aktivne oblike mutiranog i nemutiranog RAS proteina, koji imaju ključnu ulogu u rastu tumora.

Naučnici već decenijama znaju da mutacije KRAS gena imaju važnu ulogu u razvoju raka, ali je bilo izuzetno teško direktno delovati na ovaj molekularni mehanizam, objašnjava David S. Hong, lekar i zamenik direktora za eksperimentalne terapije raka u MD Anderson Cancer Centeru Univerziteta Teksas u Hjustonu. Hong je vodio klinička ispitivanja daraxonrasiba faze 1 i 2.

Daraxonrasib cilja mutacije gena KRAS, za koji dr Hendifar navodi da je odgovoran za oko 92 odsto slučajeva raka pankreasa Foto: Shutterstock

- Ovo naučno dostignuće zahtevalo je mnogo vremena, ali sada smo uspeli da rešimo jedan od ključnih problema. Kao i u mnogim drugim oblastima nauke, kada jednom shvatimo kako nešto funkcioniše, možemo na tome da gradimo i razvijamo sve bolje terapije - kaže Hong.

Prema njegovim rečima, novi lek bi mogao da otvori put razvoju terapija za druge vrste raka kod kojih su prisutne KRAS mutacije.

Zašto je rak pankreasa teško lečiti?

Simptomi raka pankreasa često se ne pojavljuju odmah. Kada se pojave, obično nisu specifični, pacijenti se žale na nadutost, gasove, mučninu i druge tegobe koje se lako mogu pripisati mnogo češćim zdravstvenim problemima.

Zbog toga se rak pankreasa često otkriva tek kada je bolest već metastazirala, kaže Marc Kahn, lekar, hematolog-onkolog i šef odeljenja za hematologiju na Univerzitetu Nevade u Las Vegasu, koji nije učestvovao u kliničkim ispitivanjima.