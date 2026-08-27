Najviše obolelih u Evropi zabeleženo je u Italiji, a zatim u Grčkoj. U Srbiji je do 23. avgusta registrovano 11 obolelih, među kojima je više muškaraca nego žena

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Virus Zapadnog Nila širi se Evropom, slučajevi zaraze prijavljeni su u više od deset zemalja. U Srbiji je od 1. juna do 23. avgusta registrovano 11 obolelih.

Epidemiolog Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ dr Dragana Plavša u razgovoru za RTS kaže da, iako broj slučajeva raste iz nedelje u nedelju, nema razloga za zabrinutost, jer je reč o uobičajenoj situaciji za sezonu groznice Zapadnog Nila.

Najviše obolelih u Evropi zabeleženo je u Italiji, a zatim u Grčkoj. U Srbiji je do 23. avgusta registrovano 11 obolelih, među kojima je više muškaraca nego žena, prosečna starost pacijenata je 66,2 godine.

Nema razloga za zabrinutost

Epidemiolog dr Dragana Plavša ističe da povećanje broja registrovanih slučajeva nije neuobičajeno za ovaj period godine.

- Iako vidimo da se iz nedelje u nedelju povećava broj registrovanih slučajeva, kako kod nas, tako i u evropskim zemljama, apsolutno nema razloga za zabrinutost, s obzirom na to da je ovo jedna uobičajena situacija tokom sezone groznice Zapadnog Nila - navodi dr Plavša.

Iako vidimo da se iz nedelje u nedelju povećava broj registrovanih slučajeva, kako kod nas, tako i u evropskim zemljama, apsolutno nema razloga za zabrinutost Foto: Shutterstock

Prema njenim rečima, Srbija u poređenju sa prethodnim sezonama beleži uobičajen broj slučajeva na nedeljnom nivou.

- Tokom prethodnih sezona registrovali smo i više od 15 slučajeva tokom jedne nedelje, tako da pet slučajeva više u odnosu na prethodnu nedelju zaista nije dramatičan broj - objašnjava Plavša.

Od 11 obolelih, deset ima neuroinvazivni oblik bolesti

Govoreći o kliničkoj slici, dr Plavša objašnjava da se u okviru sistema nadzora najčešće registruju neuroinvazivni oblici bolesti, jer se pacijenti sa takvim simptomima češće javljaju lekaru.

Od ukupno 11 registrovanih slučajeva u Srbiji, deset osoba razvilo je neuroinvazivni oblik bolesti, dok je kod jedne osobe registrovana klasična groznica Zapadnog Nila, bez neuroloških simptoma.

Najčešće bez simptoma

Ipak, infekcija virusom Zapadnog Nila najčešće prolazi bez simptoma.

- Mali broj slučajeva razvije upravo ovu groznicu Zapadnog Nila, koja je praćena temperaturom, malaksalošću i infektivnim sindromom, karakterističnim i za druge virusne infekcije, dok oko jedan odsto zaraženih razvije, nažalost, neuroinvazivni oblik bolesti - objašnjava dr Plavša.

Ona upozorava da groznica Zapadnog Nila može biti veoma ozbiljna, naročito kada se razvije neuroinvazivni oblik bolesti.

Kako se prenosi virus Zapadnog Nila?

Virus Zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca, zbog čega je zaštita od uboda najvažnija mera prevencije. Dr Plavša savetuje da se tokom boravka u prirodi nosi odeća dugih rukava i nogavica kako bi što veći deo tela bio pokriven.

- Na otvorene delove tela nanosimo repelente, s obzirom na to da oni odbijaju komarce - navodi ona.

Na otvorene delove tela nanosimo repelente, s obzirom na to da oni odbijaju komarce Foto: Shutterstock

Važno je zaštititi i prostor u kojem boravimo. Osobama koje žive u kućama preporučuje se da u dvorištima uklanjaju i isušuju mesta sa stajaćom vodom, jer ona predstavljaju pogodna mesta za razmnožavanje komaraca.

Onima koji žive u stanovima savetuje se postavljanje zaštitnih mreža na prozore kako bi se smanjila mogućnost ulaska komaraca u prostorije.