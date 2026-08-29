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Prema planu preventivnih zdravstvenih aktivnosti, u nedelju, 30. avgusta 2026. godine, preventivni kardiološki pregledi biće održani u selu Dračić, od 9 do 13 časova.

Medicinski timovi Zdravstvenog centra Valjevo obavljaće osnovne zdravstvene preglede, koji podrazumevaju merenje nivoa glikemije, holesterola i triglicerida, kao i EKG pregled. Nakon toga, sve zainteresovane pregledaće lekar opšte medicine, a po potrebi i internista.

Zašto su preventivni pregledi važni?

Preventivni pregledi omogućavaju da se zdravstveni problemi otkriju na vreme, često pre nego što se pojave prvi simptomi. Kontrola krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida može pokazati da postoji povećan rizik od bolesti srca i krvnih sudova.

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Adrenalin, hormon stresa, ubrzava rad srca, disanje i napinje mišiće grudnog koša Foto: Shutterstock

Rano otkrivanje faktora rizika daje mogućnost da se pravovremeno uvedu promene životnih navika, dodatne analize ili terapija i tako smanji rizik od ozbiljnih komplikacija.

Izvor: zcvaljevo.rs/Zdravlje.Kurir.rs

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