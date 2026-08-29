Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prema planu preventivnih zdravstvenih aktivnosti, u nedelju, 30. avgusta 2026. godine, preventivni kardiološki pregledi biće održani u selu Dračić, od 9 do 13 časova.

Medicinski timovi Zdravstvenog centra Valjevo obavljaće osnovne zdravstvene preglede, koji podrazumevaju merenje nivoa glikemije, holesterola i triglicerida, kao i EKG pregled. Nakon toga, sve zainteresovane pregledaće lekar opšte medicine, a po potrebi i internista.

Zašto su preventivni pregledi važni?

Preventivni pregledi omogućavaju da se zdravstveni problemi otkriju na vreme, često pre nego što se pojave prvi simptomi. Kontrola krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida može pokazati da postoji povećan rizik od bolesti srca i krvnih sudova.

Adrenalin, hormon stresa, ubrzava rad srca, disanje i napinje mišiće grudnog koša Foto: Shutterstock