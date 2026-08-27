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Ligamentoplastika prednje ukrštene veze kolena je operacija kojom se pokidani ili oštećeni prednji ukršteni ligament (ACL) zamenjuje novim ligamentom – graftom.

Prednja ukrštena veza nalazi se u sredini kolena i ima važnu ulogu u njegovoj stabilnosti. Kada pukne, koleno može postati nestabilno, naročito pri trčanju, skakanju i naglim promenama pravca. 

Na Institutu za majku i dete napravljen je važan iskorak u lečenju ovakvih povreda, jer je prvi put urađena rekonstrukcija prednje ukrštene veze kolena savremenom hirurškom tehnikom.

Savremena oprema omogućila novu proceduru na Institutu

Uz stručnu pomoć eksperata iz oblasti artroskopske hirurgije kolena, docenta Darka Milovanovića, načelnika Hirurgije kolena Ortopedske klinike Kliničkog centra Srbije, i njegovog asistenta dr Petra Vukmana, kao i uz instrumentiranje Andreja Šajbena, urađena je rekonstrukcija prednje ukrštene veze „all inside“ tehnikom, uz primenu PLT grafta.

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Povreda prednje ukrštene veze najčešće nastaje pri nagloj promeni pravca, zaustavljanju, doskoku ili udarcu u koleno, posebno tokom sportskih aktivnosti Foto: Ivan Ryabokon / Panthermedia / Profimedia

Ova procedura omogućena je zahvaljujući donaciji artroskopskog stuba najnovije generacije, koju je finansiralo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Primena novog stuba omogućava uspešno izvođenje minimalno invazivnih artroskopskih procedura u Službi za ortopediju i zglobno-koštanu traumu Instituta. Na ovaj način značajno je unapređen kvalitet lečenja dece i adolescenata sa sportskim povredama i drugim oboljenjima koštano-zglobnog sistema.

Izvor: imd.org.rs/Zdravlje.Kurir.rs

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