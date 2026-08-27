Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Na Institutu za majku i dete prvi put je urađena rekonstrukcija prednje ukrštene veze kolena savremenom minimalno invazivnom tehnikom, što predstavlja važan napredak u lečenju sportskih povreda kod dece i adolescenata

Slušaj vest

Ligamentoplastika prednje ukrštene veze kolena je operacija kojom se pokidani ili oštećeni prednji ukršteni ligament (ACL) zamenjuje novim ligamentom – graftom.

Prednja ukrštena veza nalazi se u sredini kolena i ima važnu ulogu u njegovoj stabilnosti. Kada pukne, koleno može postati nestabilno, naročito pri trčanju, skakanju i naglim promenama pravca.

Na Institutu za majku i dete napravljen je važan iskorak u lečenju ovakvih povreda, jer je prvi put urađena rekonstrukcija prednje ukrštene veze kolena savremenom hirurškom tehnikom.

Savremena oprema omogućila novu proceduru na Institutu

Uz stručnu pomoć eksperata iz oblasti artroskopske hirurgije kolena, docenta Darka Milovanovića, načelnika Hirurgije kolena Ortopedske klinike Kliničkog centra Srbije, i njegovog asistenta dr Petra Vukmana, kao i uz instrumentiranje Andreja Šajbena, urađena je rekonstrukcija prednje ukrštene veze „all inside“ tehnikom, uz primenu PLT grafta.

Povreda prednje ukrštene veze najčešće nastaje pri nagloj promeni pravca, zaustavljanju, doskoku ili udarcu u koleno, posebno tokom sportskih aktivnosti Foto: Ivan Ryabokon / Panthermedia / Profimedia

Ova procedura omogućena je zahvaljujući donaciji artroskopskog stuba najnovije generacije, koju je finansiralo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.