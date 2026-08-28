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Rano otkrivanje melanoma i drugih sumnjivih promena na koži može spasiti život, zbog čega su redovni samopregledi i preventivni dermoskopski pregledi od velikog značaja

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Više od 3.300 građana pregledano je u okviru preventivne kampanje Udruženja dermatovenerologa Srbije, a postavljena je sumnja na 33 melanoma. Prof. dr Danica Tiodorović kaže za RTS da rana dijagnostika spasava život i najavljuje nastavak besplatnih pregleda u septembru.

Udruženje dermatovenerologa Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, sprovodi preventivne preglede širom Srbije, pre svega u sredinama u kojima nema dovoljno dermatologa.

Prof. dr Danica Tiodorović, predsednica Udruženja, kaže za RTS da je reč o do sada najobimnijoj akciji.

- Ukupno je do sada pregledano 3.319 građana i postavljena je sumnja na 33 melanoma. Melanom je, kao što znamo, najmaligniji tumor kože koji vrlo rano daje kako limfogene, tako i hematogene metastaze, i zato je njegova rana dijagnostika jako važna - naglašava Tiodorovićeva.

Otkrivene i druge sumnjive promene

Pored sumnje na 33 melanoma, tokom pregleda dijagnostikovana su 43 planocelularna i 162 bazocelularna karcinoma, kao i 162 displastična nevusa, odnosno mladeža.

- Displastične nevuse preventivno skidamo jer postoji ozbiljan procenat mogućnosti da oni pređu u melanom - objašnjava profesorka.

Pored sumnje na 33 melanoma, tokom pregleda dijagnostikovana su 43 planocelularna i 162 bazocelularna karcinoma, kao i 162 displastična nevusa, odnosno mladeža Foto: Shutterstock

Ističe da se kampanja ne završava samim pregledom, već se pacijenti kod kojih su uočene sumnjive promene usmeravaju u odgovarajuće zdravstvene ustanove radi dalje dijagnostike i lečenja.

- Ono što je jako bitno, ne samo da postavimo dijagnozu, da pregledamo ljude, nego tačno znamo u koji zdravstveni centar, odnosno u koji klinički centar idu, i šta se dalje radi - napominje dr Tiodorović.

Kaže da već postoje potvrde pojedinih dijagnoza kod građana pregledanih u Boru, Blacu, Brusu i na Kosovu i Metohiji.

- Imamo pacijenta sa šest potvrđenih melanoma, gde smo zajedno sa našim plastičnim hirurzima celu proceduru završili. Imamo i potvrđenu dijagnozu in situ melanoma kod mladog čoveka, što govori koliko je značajna pravilna i pravovremena prevencija i koliko ona spasava život - ističe Tiodorovićeva.

U septembru pregledi u osam mesta u Vojvodini

Osim dermoskopskih, obavljani su i opšti dermatološki pregledi, a pacijenti su, prema potrebi, upućivani u tercijarne zdravstvene ustanove u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, kao i na Vojnomedicinsku akademiju.

Kampanja se završava u septembru, kada će pregledi biti organizovani u Vojvodini.

- Od 18. do 20. septembra bićemo u Inđiji, Žablju, Čurugu, Bečeju, Adi, Bačkoj Topoli, Kanjiži i Alibunaru - najavljuje profesorka i podseća da građani mogu da dođu bez uputa, zdravstvene knjižice i zakazivanja.

Kožu treba samopregledati jednom mesečno, a svaku novu ili promenjenu promenu na mladežu proveriti dermoskopskim pregledom Foto: Shutterstock

Samopregled kože jednom mesečno

Doktorka naglašava da o koži treba voditi računa tokom cele godine, a ne samo u letnjim mesecima.

- Potrebno je da obavljamo redovne samopreglede i da dođemo na preventivne dermoskopske preglede koji zaista spasavaju život, jer briga o koži počinje prevencijom.

Preporuka je da se samopregled kože obavlja jednom mesečno. Ukoliko se primeti promena na postojećem mladežu ili neka nova promena koja se razlikuje od ostalih, potrebno je javiti se na dermoskopski pregled.