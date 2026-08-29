Nova studija otkriva da ovaj tip ishrane snižava nivo šećera u krvi: Ohrabrujući rezultati kod dijabetesa tipa 1
Za odrasle sa dijabetesom tipa 1, ograničavanje unosa hrane na period od osam sati dnevno moglo bi predstavljati još jedan način za bolju kontrolu šećera u krvi, bez potrebe za svakodnevnim brojanjem kalorija. Studija Univerziteta Ilinois u Čikagu, koju je predvodila profesorka kineziologije i nutricionizma Krista Varadi, pokazala je da vremenski ograničena ishrana može biti bezbedan i potencijalno efikasan pristup regulisanju šećera u krvi kod ovih pacijenata.
Ovo je prva studija koja ispituje efekte intermitentnog posta kod osoba sa dijabetesom tipa 1 i rezultati su veoma obećavajući - rekla je Krista Varadi, stručnjakinja za intermitentni post koja je među prvima sprovodila istraživanja ove vrste na ljudima.
U studiji su testirana tri načina ishrane
Dijabetes tipa 1 je hronično oboljenje kod kojeg telo proizvodi veoma malo ili nimalo insulina. Istraživači su u studiju uključili odrasle osobe sa dijabetesom tipa 1 koje su, prema kriterijumima indeksa telesne mase, bile gojazne.
Ukupno 32 učesnika iz oblasti Čikaga nasumično su raspoređena u tri grupe i pratila su različite režime ishrane tokom šest meseci.
Prva grupa primenjivala je vremenski ograničenu ishranu i jela isključivo u periodu od podneva do 20 časova, bez brojanja kalorija. Druga grupa smanjila je dnevni unos kalorija za 25 odsto, dok kontrolna grupa nije menjala dotadašnje navike.
Šećer u krvi bio je niži bez povećanja bezbednosnih rizika
Posle šest meseci, učesnici koji su primenjivali vremenski ograničenu ishranu imali su bolju kontrolu šećera u krvi u poređenju sa grupom koja je smanjivala unos kalorija. Njihove vrednosti HbA1c, pokazatelja prosečnog nivoa šećera u krvi tokom prethodnih nekoliko meseci, u proseku su smanjene za oko 0,5 odsto.
Ovaj način ishrane, prema rezultatima studije, nije povećao rizik od izrazito visokog ili niskog nivoa šećera u krvi, niti od dijabetičke ketoacidoze, potencijalno životno ugrožavajućeg stanja koje nastaje kada u organizmu nema dovoljno insulina.
- Ovo je prvi korak ka pokazivanju da bi vremenski ograničena ishrana mogla biti bezbedan i potencijalno efikasan način da osobe sa dijabetesom tipa 1 bolje kontrolišu nivo šećera u krvi - istakla je Varadi.
Ona ipak naglašava da su potrebna dodatna i veća istraživanja.
- Ovo je tek prvi korak. Svako ko planira da promeni način ishrane, a posebno osobe sa dijabetesom, trebalo bi da takve promene uvodi uz blisku saradnju sa endokrinologom ili drugim zdravstvenim stručnjakom, kako bi se pronašao pristup koji je bezbedan i prilagođen individualnim potrebama - navela je Varadi.
Istraživači se nadaju da će naredna, veća istraživanja sprovedena u više centara potvrditi ove rezultate i pokazati da li se ovakav pristup može primeniti kod šire populacije osoba sa dijabetesom tipa 1.
Izvor: scitechdaily.com/Zdravlje.Kurir.rs