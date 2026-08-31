Udruženje Šansa za roditeljstvo 6. septembra obeležava 10 godina rada: Decenija podrške, promena i borbe za roditeljstvo
Udruženje Šansa za roditeljstvo obeležava deset godina rada, tokom kojih je podrška osobama i parovima koji se suočavaju sa neplodnošću prerasla iz inicijative zasnovane na ličnom iskustvu i potrebi za informacijama u kontinuiran i prepoznatljiv sistem podrške pacijentima širom Srbije.
Jubilej koji Udruženje obeležava 6. septembra nije zamišljen samo kao osvrt na prethodnu deceniju, već i kao prilika da se kroz niz aktivnosti tokom narednih meseci dodatno govori o izazovima sa kojima se suočavaju ljudi na putu do roditeljstva, unapredi njihova informisanost i povežu pacijenti, stručnjaci i institucije.
Tokom deset godina rada, Šansa za roditeljstvo pružala je informacije i podršku hiljadama ljudi koji prolaze kroz lečenje neplodnosti i postupke vantelesne oplodnje, organizovala edukacije, radionice, festivale, stručne skupove i savetovanja, pokretala inicijative za unapređenje prava pacijenata i aktivno učestvovala u javnom dijalogu o dostupnosti lečenja neplodnosti u Srbiji.
U okviru obeležavanja desetogodišnjice, Šansa za roditeljstvo tokom jeseni organizuje više događaja u različitim gradovima Srbije.
U Novom Sadu i Nišu biće održane radionice namenjene osobama i parovima koji prolaze kroz proces lečenja neplodnosti, kao svojevrstan uvod u centralni događaj ove jeseni – Festival vantelesne oplodnje, koji će biti održan 17. oktobra u Beogradu.
Festival, koji je tokom prethodnih godina postao jedno od najvažnijih mesta susreta pacijenata i stručnjaka iz oblasti reproduktivne medicine, i ove godine okupiće lekare, embriologe, psihologe, stručnjake iz drugih oblasti i predstavnike klinika, dok će posetiocima omogućiti da dobiju proverene informacije, prisustvuju stručnim diskusijama i razgovaraju sa stručnjacima o pitanjima važnim za njihovo lečenje.
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