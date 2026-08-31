Mobilni mamograf od 31. avgusta u Novom Bečeju: Zakazivanje pregleda za žene od 45 do 69 godina
Mobilni mamograf, čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, uz podršku Ministarstva zdravlja i Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, a u saradnji sa Domom zdravlja Novi Bečej, postavljen je ispred zgrade Opštine Novi Bečej (ul. Žarka Zrenjanina br. 8) i počeće sa radom 31. avgusta 2026. godine.
Radno vreme mobilnog mamografa je svakog dana, uključujući vikende, od 9 do 18 časova. Sve zainteresovane žene mogu da zakažu pregled na broj telefona 060 080 94 01, svakog radnog dana od 7 do 20 časova.
Organizovani skrining raka dojke predviđen je za sve zainteresovane žene životne dobi od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i za žene posle 40. godine koje u svojoj porodici imaju blisku rođaku obolelu i lečenu od raka dojke. Mamografija predstavlja zlatni standard u ranom otkrivanju raka dojke. Kada se otkrije na vreme, rak dojke je u visokom procentu izlečiv.
Mamografija omogućava da se rak dojke otkrije u ranoj fazi, često pre nego što se pojave simptomi ili promene koje žena može sama da napipa. Rano otkrivanje povećava mogućnost uspešnog lečenja.
Izvor: Batut.org.rs/Zdravlje.Kurir.rs
3 najčešća mita o mamografiji: Na ovom pregledu izlažete se manjem zračenju nego tokom jednog leta avionom