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Od 13. do 17. septembra u Tiršovoj će operisati poznati dečji kardiohirurg Martin Kostolni, koji će o trošku RFZO obaviti kompleksne operacije urođenih srčanih mana kod četvoro dece. Tokom ove sedmice tročlani tim iz Londona, u saradnji sa domaćim lekarima, obaviće transplantaciju bubrega kod 16-godišnje devojčice kojoj će otac donirati organ.

Nastavlja se saradnja sa bolnicom Grejt Ormond Strit iz Londona

Stručnjaci iz bolnice Grejt Ormond Strit iz Londona boraviće tokom narednih nedelja u Beogradu gde će sa lekarima Univerzitetske dečje klinike Tiršova obavljati veoma složene operacije kod dece zahvaljujući saradnji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) sa tom londonskom bolnicom, saopštio je danas RFZO.

Stručnjaci iz bolnice Grejt Ormond Strit iz Londona boraviće tokom narednih nedelja u Beogradu Foto: Shutterstock