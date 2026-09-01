Brza reakcija lekara bila je ključna za spasavanje života osmogodišnjeg dečaka sa blokadom arterije u mozgu

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Osmogodišnji dečak, čiji je život juče bio ugrožen zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, uspešno je spašen zahvaljujući brzoj reakciji i dobroj koordinaciji zdravstvenih radnika iz Republike Srpske i Srbije, kao i zaposlenih u Helikopterskom servisu Srpske, saopštio je Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, a prenosi Bl-portal.com.

- Dijagnostikom u UKC-u utvrđeno je da dečak ima blokadu u bazilarnoj arteriji, jednom od ključnih krvnih sudova koji snabdevaju zadnji deo mozga. Ovo je izuzetno ozbiljno i složeno stanje koje zahteva hitnu reakciju i primenu najsloženijih metoda lečenja i interventne radiologije, saopštio je UKC.

Šta znači začepljenje bazilarne arterije? Bazilarna arterija je važan krvni sud koji snabdeva mozak krvlju, a njena blokada može izazvati ozbiljan moždani udar. Ona snabdeva krvlju moždano stablo, mali mozak i delove zadnjeg dela mozga.

Bazilarna arterija je važan krvni sud koji snabdeva mozak krvlju Foto: Shutterstock

Ova zdravstvena ustanova je napomenula da je intervencija bila jedna od najsloženijih i najzahtevnijih procedura u oblasti neurologije i interventne radiologije, a uspešno je izvedena u Klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, zahvaljujući brzom reagovanju zdravstvenih radnika, organizovanom helikopterskom transportu, kao i stručnosti i izuzetnim manuelnim veštinama primarijusa Ivana Vukašinovića iz lokalnog Radiološkog centra.

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Direktor UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da ovo nije samo priča o uspešno izvedenoj medicinskoj intervenciji, već o snazi domaćeg zdravstvenog sistema i ljudi koji čine taj sistem.

- Kada je život deteta bio ugrožen, nije bilo čekanja, nije bilo gubljenja vremena, niti nevažne karike od tima u (banjalučkoj) Klinici za dečije bolesti, preko dijagnostike i transporta helikopterom, do dr Ivana Vukašinovića, koji se, saznavši za dečakovo stanje, vratio sa aerodroma da učestvuje u intervenciji - rekao je Šobot.

Šobot je istakao da su svi delovali kao jedan tim sa jednim ciljem, da spasu život deteta, i napomenuo da se upravo u ovakvim trenucima vidi šta znači dobra saradnja između medicinskih radnika i institucija.

- Zdravstveni sistem nisu samo zgrade, oprema i moderna tehnologija. Njegova najveća vrednost su ljudi, njihovo znanje, odgovornost, hrabrost, empatija i spremnost da budu uz pacijenta kada je najteže - naglasio je Šobot.

Direktor UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da ovo nije samo priča o uspešno izvedenoj medicinskoj intervenciji, već o snazi domaćeg zdravstvenog sistema i ljudi koji čine taj sistem Foto: Shutterstock