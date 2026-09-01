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Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka – NURDOR i ove godine obeležava Zlatni septembar, mesec podrške deci i mladima obolelim od raka. Ovogodišnja kampanja u fokusu ima značaj psihosocijalne podrške deci i njihovim porodicama, kako tokom lečenja, tako i nakon njegovog završetka.

Psihosocijalna podrška podrazumeva kontinuiran rad psihologa i socijalnih radnika, savetovanja, radionice za decu i roditelje, programe za braću i sestre, ali i pomoć porodicama u procesu tugovanja. Ona osnažuje roditelje i pomaže celoj porodici da zajedno izdrži najtežu borbu.

Podrška porodicama tokom lečenja

Tim psihologa, pedagoga i socijalnih radnika NURDOR-a u Beogradu, Nišu i Novom Sadu svakodnevno je uz porodice koje borave u roditeljskim kućama, na bolničkim odeljenjima, ali i uz one koje se nalaze u svojim domovima širom Srbije.

Psihosocijalna podrška pomaže deci oboleloj od raka i njihovim porodicama da lakše prevaziđu strah, stres i neizvesnost tokom lečenja i nakon njega Foto: Shutterstock

Tokom 2026. godine broj mesečnih kontakata sa porodicama u proseku je veći od 700.

Kroz projekat „Vreme je za šoljicu razgovora“ održano je 29 onlajn stručnih radionica podrške – „Pitajte lekara“, „Pitajte psihologa“, „Pitajte nutricionistu“, „Pitajte medicinsko osoblje“, kao i razgovora sa roditeljima i mladima sa iskustvom dečjeg maligniteta. Radionicama je zabeleženo više od 600 uključenja.

Roditeljske kuće i rehabilitacioni kampovi

U pet roditeljskih kuća NURDOR-a od početka godine besplatno je boravilo 64 porodice. Organizovano je i pet rehabilitacionih kampova, kroz koje je podršku dobilo 106 dece, kao i okupljanja namenjena roditeljima koji su izgubili dete.

Svi ovi programi pokazuju da potreba za podrškom ne prestaje završetkom lečenja. Porodici je podrška potrebna i kada se suočava sa životom nakon bolesti, ali i u najtežim trenucima nakon gubitka deteta.

- Kada se porodica suoči sa dijagnozom maligniteta svog deteta, ruši se sve. Jedna od najvažnijih stvari koja im je tada potrebna jeste podrška, oslonac koji će ih zadržati da ne padnu. NURDOR je tu već dve decenije za svako dete i svaku porodicu koja prolazi kroz jedno od najtežih iskustava, a to je borba sa bolešću, borba sa strahovima i borba sa neizvesnošću - poručuju iz NURDOR-a.

Dodaju da značaj psihosocijalne podrške najbolje oslikavaju reči roditelja:

- Kada od roditelja čujete rečenicu: 'Psiholog je tu da drži mene, kako bih ja mogao da držim svoje dete', jasno vam je koliko je psihosocijalna podrška važna.

Kada od roditelja čujete rečenicu: 'Psiholog je tu da drži mene, kako bih ja mogao da držim svoje dete', jasno vam je koliko je psihosocijalna podrška važna Foto: Shutterstock

Od 19. septembra podrška NURDOR-u širom Srbije

Dana 19. septembra, na trgovima širom Srbije, građani će imati priliku da podrže rad NURDOR-a, ali i da razgovaraju sa volonterima o značaju psihosocijalne podrške i svemu što ona obuhvata.