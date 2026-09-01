U narednom periodu, inhalaciona sedacija će, kako se navodi u saopštenju VMA; u skladu sa medicinskim indikacijama i procenom stručnog tima, postepeno biti dostupna većem broju pacijenata različitih životnih dobi

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Na Klinici za stomatologiju VMA prvi put je primenjena inhalaciona sedacija azot-suboksidom (N₂O), poznatim i kao „gas smejavac“, kod dva vojna osiguranika kojima je bila potrebna stomatološka intervencija.

- Savremena metoda omogućava da se tokom stomatološkog zahvata smanje napetost i nelagodnost, dok pacijent sve vreme ostaje svestan i može da sarađuje sa stomatologom. Poseban značaj ima u radu sa decom, kod kojih strah od stomatologa ili ranija neprijatna iskustva mogu da otežaju pregled i lečenje, a u pojedinim slučajevima predstavljaju prepreku za pružanje odgovarajuće stomatološke zdravstvene usluge - kažu sa VMA i dodaju:

- Prva primena inhalacione sedacije rezultat je uspešne saradnje Klinike za stomatologiju, Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju i Dečijeg dispanzera VMA. Multidisciplinarni pristup omogućava da se pre primene metode sagleda celokupno zdravstveno stanje pacijenta i procene njena opravdanost i bezbednost u konkretnom slučaju.

Uvođenjem ove metode Klinika za stomatologiju VMA nastavlja da unapređuje uslove za pružanje savremene i pacijentu prilagođene stomatološke zdravstvene zaštite Foto: Privatna arhiva

U narednom periodu, inhalaciona sedacija će, kako se navodi u saopštenju VMA; u skladu sa medicinskim indikacijama i procenom stručnog tima, postepeno biti dostupna većem broju pacijenata različitih životnih dobi.