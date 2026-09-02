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Nova pilula za lečenje opstruktivne apneje u snumogla bi da donese novu opciju pacijentima koji ne mogu da koriste CPAP aparat. U velikom kliničkom ispitivanju faze 3, lek AD109 smanjio je broj prekida disanja tokom spavanja za oko 44 odsto, uz poboljšanje nivoa kiseonika u krvi i smanjenje težine bolesti.

Rezultati studije predstavljeni su na Međunarodnoj konferenciji Američkog torakalnog društva (ATS 2026), a istraživanje je objavljeno u American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Kako deluje nova terapija?

AD109 je oralni lek koji se uzima jednom dnevno i osmišljen je tako da deluje na neuromišićne mehanizme koji doprinose zatvaranju disajnih puteva tokom spavanja.

Lek kombinuje dve aktivne supstance – aroksibutinin i atomoksetin. Njihovo dejstvo ima za cilj da podrži mišiće gornjih disajnih puteva i smanji njihovo opuštanje tokom spavanja, čime se smanjuje mogućnost njihovog kolapsa.

Kod opstruktivne apneje u snu disajni putevi se tokom spavanja ponavljano sužavaju ili zatvaraju, zbog čega dolazi do prekida disanja i pada nivoa kiseonika u krvi.

CPAP, odnosno uređaj koji tokom spavanja kontinuirano održava pritisak u disajnim putevima, i dalje predstavlja standardnu terapiju za opstruktivnu apneju u snu Foto: Shutterstock

Prekidi disanja smanjeni za oko 44 odsto

U šestomesečnom kliničkom ispitivanju učestvovalo je 646 odraslih osoba sa blagom do teškom opstruktivnom apnejom u snu. Ispitivanje je sprovedeno na 69 lokacija u SAD i Kanadi.

Svi učesnici su prethodno odbili CPAP terapiju ili nisu mogli da je podnesu.

Kod osoba koje su uzimale AD109, indeks apneje-hipopneje, odnosno broj epizoda prekida ili značajnog smanjenja disanja tokom jednog sata sna, smanjen je za oko 44 odsto.

U grupi koja je dobijala placebo, smanjenje je iznosilo oko 18 odsto.

Poboljšani su i drugi pokazatelji nedostatka kiseonika tokom noći, uključujući broj padova nivoa kiseonika u krvi i ukupno vreme provedeno u stanju manjka kiseonika.

Više od 40 odsto učesnika koji su uzimali AD109 dovoljno je poboljšalo stanje da pređu u kategoriju blaže apneje, dok je kod oko 18 odsto postignuta potpuna kontrola bolesti, navode istraživači.

- Ovi rezultati pružaju ohrabrujuće dokaze da ciljanje neuromišićne disfunkcije može dovesti do značajnih kliničkih ishoda - rekao je prvi autor studije, dr Patrik Džon Strol, lekar Univerzitetskog medicinskog centra u Pitsburgu.

Prekidi disanja tokom sna povećavaju rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema – od hipertenzije i depresije, preko seksualne disfunkcije, pa sve do srčanog i moždanog udara Foto: Shutterstock

Može li pilula da zameni CPAP?

CPAP, odnosno uređaj koji tokom spavanja kontinuirano održava pritisak u disajnim putevima, i dalje predstavlja standardnu terapiju za opstruktivnu apneju u snu.

Međutim, deo pacijenata teško podnosi masku, pritisak vazduha ili druge karakteristike terapije, zbog čega je ne koristi redovno.

Upravo za takve pacijente AD109 bi mogao da predstavlja novu mogućnost ukoliko dobije regulatorno odobrenje.

- Oralna pilula koja cilja osnovne neuromišićne pokretače kolapsa disajnih puteva tokom spavanja mogla bi da pomogne u rešavanju ove praznine i proširi spektar efikasnih opcija za pacijente koji danas ostaju nelečeni - rekao je dr Strol.

Ipak, važno je naglasiti da AD109 za sada nije zamena za CPAP niti je odobren za široku upotrebu. Rezultati kliničkog ispitivanja predstavljaju korak ka potencijalno novoj terapiji, ali konačnu odluku o odobravanju donose regulatorne institucije.

Koji su neželjeni efekti?

Lek je u ispitivanju pokazao prihvatljiv bezbednosni profil, a najčešće prijavljeni neželjeni efekti bili su:

* suva usta

* mučnina

* nesanica

* otežano mokrenje

Oko 21 odsto učesnika prekinulo je terapiju zbog neželjenih efekata.

Istraživači navode da su neželjeni efekti uglavnom bili blagi i očekivani, ali će konačna procena koristi i rizika biti važna pre eventualnog odobravanja leka.

Kompanija Apnimed podnela je FDA zahtev za odobrenje leka - očekuje se da se na tržištu nađe u prvom kvartalu 2027. godine Foto: Shutterstock

Kada bi nova pilula mogla da bude dostupna?

AD109 je od američke Agencije za hranu i lekove (FDA) dobio oznaku Fast Track, koja se dodeljuje terapijama za ozbiljna stanja kada postoji potreba za novim mogućnostima lečenja.

Kompanija Apnimed podnela je FDA zahtev za odobrenje leka. Ukoliko agencija prihvati zahtev za razmatranje, kompanija očekuje potencijalni ciljni datum odluke u prvom kvartalu 2027. godine.

Za sada, međutim, CPAP ostaje standardna terapija, dok AD109 predstavlja potencijalno novu opciju za pacijente sa opstruktivnom apnejom u snu koji ne mogu da koriste postojeći tretman.