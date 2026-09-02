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Nacionalni institut za srce i krvne sudove „Dedinje“ biče domaćin dvodnevnog stručnog skupa „Dedinje Aortic Masterclass“, posvećenog savremenim pristupima u lečenju bolesti aortnog zalistka.

Ovo je prvi veliki stručni skup koji ova zdravstvena ustanova organizuje pod novim imenom. Svečano otvaranje biće održano u petak, 4. septembra 2026. godine, s početkom u 8.45 časova (amfiteatar „Dedinje 2“). Stručni skup će trajati do 5. septembra 2026. godine 

Od dijagnostike do dugoročnog zbrinjavanja 

Stručni sastanak je osmišljen kao intenzivan edukativni program koji će obuhvatiti čitav put lečenja pacijenta - od preoperativne dijagnostike i imidžinga, planiranja procedure, preko hirurškog zahvata i procene rezultata tokom same operacije, do postoperativnog praćenja i dugoročnog zbrinjavanja pacijenata.

Posebnu vrednost skupu daće učešće uglednih kardiohirurga i stručnjaka iz više evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država, koji će zajedno sa stručnjacima Nacionalnog instituta „Dedinje“ predstaviti savremene tehnike rekonstrukcije aortnog zalistka i korena aorte. Među gostima su prof. dr Ruđero De Paulis iz Italije, prof. dr Jan Vojáček i prof. dr Bo Jang iz SAD, prof. dr Žorž Stavridis iz Grčke, prof. dr Alen Barbe iz Francuske i dr Jan Gofus iz Češke.

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Tokom dva dana biće održane četiri stručne sesije, a centralni deo programa činiće pet operacija uživo Foto: Shutterstock

Centralni deo programa

Tokom dva dana biće održane četiri stručne sesije, a centralni deo programa činiće pet operacija uživo, tokom kojih će učesnici imati priliku da neposredno prate primenu različitih hirurških tehnika. Prvog dana program će biti posvećen rekonstrukciji aortnog zalistka i Ross proceduri, dok će drugog dana u fokusu biti proširenje aortnog anulusa i korena aorte, kao i rekonstrukcija aortnog zalistka uz primenu HAART prstena.

Operacije uživo biće praćene stručnim prezentacijama i diskusijama, s posebnim osvrtom na izbor pacijenata, planiranje operacije, donošenje odluka tokom samog zahvata, kao i rešavanje najzahtevnijih kliničkih situacija. Kroz prikaze slučajeva učesnici će moći da razmene iskustva i razgovaraju o praktičnim dilemama s kojima se kardiohirurzi susreću u svakodnevnom radu.

„Dedinje Aortic Masterclass“ biće prilika da se na jednom mestu spoje najbolja kardiohirurška praksa, iskustvo međunarodno priznatih stručnjaka i neposredna edukacija kroz operacije uživo, uz razmenu znanja o najsavremenijim mogućnostima lečenja bolesti aortnog zalistka.

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