Veštačka inteligencija može da prepozna znake srčane insuficijencije i bolesti srčanih zalistaka analizom EKG-a za manje od dve sekunde

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Bolesti srca i krvnih sudova i dalje su među vodećim uzrocima smrti širom sveta, zbog čega je rano otkrivanje osoba sa povećanim rizikom od velikog značaja. Nova tehnologija zasnovana na veštačkoj inteligenciji mogla bi da napravi važan korak u tom pravcu – lekari su razvili alat koji može da prepozna znake određenih srčanih oboljenja analizom rutinskog elektrokardiograma (EKG), i to za manje od dve sekunde.

Ovaj alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji može da identifikuje znake srčane insuficijencije i bolesti srčanih zalistaka, dva česta oblika srčanih oboljenja. Njegova prednost je u tome što koristi EKG, pregled koji je već široko dostupan i jednostavan za izvođenje.

Tradicionalni EKG beleži električnu aktivnost srca, njegov ritam i brzinu otkucaja i decenijama predstavlja važan alat za otkrivanje različitih poremećaja rada srca. Međutim, za detaljniju procenu strukture i funkcije srca, kao i za potvrđivanje srčane insuficijencije ili bolesti zalistaka, najčešće je potreban ehokardiogram.

Brže do otkrivanja bolesti

Nova tehnologija pokušava da premosti upravo taj jaz. Analizirajući velike količine podataka, veštačka inteligencija može da prepozna obrasce u EKG zapisu koji mogu ukazivati na postojanje određenih srčanih oboljenja, čak i kada ti znaci nisu lako uočljivi tokom standardnog očitavanja EKG-a.

Veštačka inteligencija može da čita EKG zapise i prepozna znake srčane insuficijencije i bolesti srčanih zalistaka za manje od dve sekunde Foto: Shutterstock

Studija na osnovu koje je razvijen ovaj alat obuhvatila je oko 67.000 pacijenata u SAD. Prema predstavljenim rezultatima, sistem je bio u stanju da identifikuje do 81 odsto osoba sa srčanom insuficijencijom i do 90 odsto onih koji su imali bolesti srčanih zalistaka.

Detalji istraživanja predstavljeni su na godišnjem kongresu Evropskog kardiološkog društva u Minhenu.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da ovaj alat ne može samostalno da postavi konačnu dijagnozu. Njegova uloga je da ukaže na pacijente kod kojih postoji veća verovatnoća da imaju određeno srčano oboljenje i koji bi trebalo da budu brže upućeni na dodatna ispitivanja, uključujući ehokardiogram.

Upravo bi brže prepoznavanje pacijenata sa povećanim rizikom moglo biti jedna od najvećih prednosti ove tehnologije. Rana dijagnoza srčane insuficijencije i bolesti srčanih zalistaka omogućava pravovremeno započinjanje lečenja i može imati važnu ulogu u sprečavanju pogoršanja bolesti.