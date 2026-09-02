Nova liofilizovana krvna plazma može se brzo pripremiti za transfuziju i posebno je namenjena hitnim situacijama sa teškim krvarenjem

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Američka Administracija za hranu i lekove (FDA) odobrila je Ezplaz, prvi liofilizovani proizvod krvne plazme u SAD koji je licencirala ova agencija. Njegova glavna prednost je što se može čuvati na temperaturi između 2 i 25 °C, a nakon dodavanja sterilne vode spreman je za transfuziju za približno 2,5 minuta.

Ovo bi moglo biti posebno značajno u hitnim situacijama kada pacijent obilno krvari, naročito van bolnice, gde zamrznuta plazma nije uvek dostupna dovoljno brzo.

Plazma sadrži važne faktore zgrušavanja i može pomoći u kontroli jakog krvarenja. Konvencionalna sveže zamrznuta plazma mora da se čuva zamrznuta i odmrzne pre upotrebe, što zahteva odgovarajuću opremu i vreme.

Plazma sadrži važne faktore zgrušavanja i može pomoći u kontroli jakog krvarenja Foto: Shutterstock

Kada je svaka sekunda važna

Ezplaz se proizvodi procesom liofilizacije, odnosno uklanjanjem vode iz plazme. Prema FDA, može da se čuva do 12 meseci na temperaturi između 2 i 25 °C. Kada je potrebna, zdravstveni radnici dodaju sterilnu vodu iz kompleta, nakon čega je spremna za upotrebu.

Proizvod je dostupan kao plazma krvne grupe AB i kao plazma krvne grupe A sa niskim nivoima anti-B antitela. Ovi tipovi izabrani su kako bi se smanjio rizik od nekompatibilnosti kada krvna grupa pacijenta nije poznata.

Odobrenje se odnosi na odrasle kojima je potrebna plazma, ali drugi proizvodi nisu dostupni. To može uključivati pacijente sa teškim krvarenjem, osobe koje primaju velike količine krvi i krvnih proizvoda, kao i neke pacijente koji uzimaju varfarin i kojima je potrebno hitno poništiti njegovo dejstvo.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da nova plazma nije namenjena potpunoj zameni konvencionalne plazme. Kao i drugi proizvodi plazme, može izazvati neželjene reakcije.